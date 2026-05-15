健康網》吃對抗老不用等！ 研究揭1飲食法 4週生理年齡降4歲

食農專家韋恩表示，國外最新研究指出，吃對飲食法，相較於高脂、高糖、高加工食品組，身體代謝功能等均明顯變好，且生理年齡可下降近4歲；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃對真的能逆齡、抗老，而且效果比你想得快。食農專家韋恩表示，根據國外1項最新研究，65至75歲受試者採行動物、植物蛋白質各半，且脂肪壓低、醣類提高的飲食法，4週後，相較於高脂、高糖、高加工食品組，身體代謝功能、心血管狀態與慢性發炎指標均明顯變好，且生理年齡下降近4歲，最大關鍵就在於「提高植物蛋白比例」。

代謝、發炎、心血管均改善

韋恩於臉書粉專發文表示，許多人以為飲食對老化的影響，需要花費好幾年才看得出來。今年澳洲雪梨大學發表於《Aging Cell》的研究，讓這個預設受到挑戰。該研究將65至75歲的成年人分成4組，吃不同的飲食4週，全程由研究團隊配送餐點到府，嚴格控制飲食型態。4週後，使用一組可反映代謝功能、心血管狀態與慢性發炎程度的生化指標來推算生理年齡，也就是身體實際老化程度的估算值，而不是出生年份。

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韋恩說明，結果顯示，飲食內容最接近受試者日常習慣的那一組，也就是高脂、高度加工食品、精製糖佔比高的典型現代飲食，生理年齡幾乎沒有任何改變。其他3組全部出現生理年齡落差縮小的趨勢，改善最顯著的1組，只花了4週時間，生理年齡估算值相較於對照組年輕將近4歲。

提高植物蛋白是逆齡關鍵

韋恩說，效果最強的那組飲食，動植物蛋白各半，但把脂肪壓低，把醣類提高，醣類來源是全食物的複合醣類，而不是精製糖。另外2組則以7成植物蛋白為主，不論搭配高脂或低脂食物，生理年齡也都朝改善方向移動，說明「提高植物蛋白比例」，就是一條有效的逆齡抗老路徑。

韋恩表示，研究者也坦承研究仍有限制，包括：生化指標對於短期飲食本來就高度敏感，4週的改善，可能反映的是急性生理反應，不一定代表老化軌跡改變，需要更長期的追蹤，才能確認對慢性病風險的影響。

不過，韋恩強調，儘管如此，這項研究確認了一件事：即使是65歲之後才開始調整飲食，身體的指標仍有反應能力，4週時間就能在數字上留下痕跡。

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