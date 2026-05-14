解決攝影線肥大困擾 部立新營醫院引進攝護腺拉開手術

攝護腺拉開術的術後治療效果。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕不少男性受攝護線肥大的困擾，導致生活品質大幅下降。1名65歲陳姓病患曾接受藥物治療，但效果逐漸不彰，且出現頭暈等副作用，衛福部新營醫院醫師張哲綱詳細評估攝護腺大小與症狀程度，建議病人接受攝護腺拉開手術，陳男在手術後當天即可下床活動，恢復情況良好。術後追蹤顯示其排尿狀況明顯改善，夜尿次數減少至1至2次，尿流變得順暢，生活品質大幅提升。

張哲綱表示，傳統攝護腺肥大的治療方式包含藥物與手術兩大類。藥物治療方便，但需長期服用，且部分患者效果有限；傳統手術如經尿道攝護腺刮除術（TURP），雖能有效改善阻塞，但仍可能伴隨出血、住院時間較長，甚至影響性功能等風險。攝護腺拉開手術則提供了不同的治療思維，透過微創方式，利用特殊植入物將壓迫尿道的攝護腺組織向兩側固定拉開，直接擴大尿道通道，不需切除組織，也不會破壞攝護腺本身結構，能有效改善排尿困難。

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「手術時間短、恢復快速，是攝護腺拉開手術的一大優勢。」張哲綱指出，多數患者在短時間內即可完成手術，僅需留院觀察一天；部分患者甚至可當天手術完即可回家，且術後不需長時間留置導尿管，能快速回歸日常生活。此外，相較傳統手術，攝護腺拉開手術對性功能的影響極低。

張哲綱說，攝護腺拉開手術特別適合中度攝護腺肥大患者，尤其是對藥物治療效果不佳或無法忍受藥物副作用者。但仍需由專業醫師依據攝護腺體積、解剖構造及整體健康狀況進行評估，以確保治療安全與效果。男性若出現排尿困難、頻尿或夜尿等症狀，應儘早就醫檢查。

衛福部醫師張哲綱說明攝護腺拉開術的過程。（新營醫院提供）

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