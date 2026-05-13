健康網》超市買蛋回家別亂放！ 洗選蛋絕對要冰免得成「壞蛋」

「洗選蛋」絕對要冰。因為這些蛋已經經過機器水洗，表面那層天然的保護膜已被破壞，因此，要直接放進冷藏櫃保鮮。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕買蛋回來，到底要不要冷藏？售蛋業者指出，要先看蛋是從哪裡買回來的蛋，來判斷下一步。若是從超市、賣場購回的「洗選蛋」，「絕對」要冰。

國健署表示，雞蛋不是只有膽固醇，還有高品質的蛋白質，大量的微量營養素如鎂、鉀、鈣、銅、鐵、錳、鋅、膽鹼等，及大量的維生素B群、維生素A、E和K以及抗氧化劑如葉黃素。

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協興蛋業在臉書專頁發文分享，「洗選蛋」在出廠前，，都經過了嚴格的溫水清洗、消毒與烘乾。在這個過程中，雞蛋表面原本天然的「保護膜」會被洗掉。因此，失去保護膜的雞蛋，外殼的氣孔會暴露在外，細菌（如沙門氏桿菌）更容易入侵。因此，洗選蛋在低溫冷藏下才能確保安全，維持新鮮度。

若是在傳統市場買回來的蛋，這些蛋沒有經過洗選線的破壞，表面那層天然的保護膜還完好如初，就像自帶防護罩一樣。可以先放在陰涼、通風處，一般來說，直接放在廚房陰涼處，常溫保存就可以。

不過，盛夏的日子，就不鼓勵放在常溫的室外了。只要環境溫度超過 25°C，不管是不是洗選蛋，都建議進冰箱！

只要記住，在大賣場或超市買的蛋，只要蛋放在冷藏櫃，回家後就直接放冷藏；若是放在常溫處，那就可多一個選擇，放在常溫處或冷藏櫃，但要切記！別把冷藏蛋拿出來退冰再食用，因為這樣做，反而讓蛋變質。

冷藏蛋放置冷藏櫃也是有保存妙法，記得把雞蛋「大頭（鈍端）朝上、小頭（尖端）朝下」。因為此舉，大頭那端有氣室，朝上放可以讓雞蛋呼吸更順暢，延長保鮮期！

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