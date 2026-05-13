無糖甜味劑或模仿果糖有害作用 研究：造成脂肪肝風險

研究發現，山梨醇可能在體內模仿果糖的一些有害作用，並觸發與脂肪肝疾病相關的生理過程。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，1種常見的無糖甜味劑可能在體內模仿果糖的一些有害作用，並觸發與脂肪肝疾病相關的生理過程。此研究發表在《科學訊號》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，果糖廣泛用於汽水和加工食品，已被強烈連結到與代謝功能障礙相關的脂肪性肝病。全球約有30%成年人受其影響，且該疾病在年輕人中的診斷率也在上升。

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雖然山梨醇（sorbitol）是1種常用於標榜低熱量或糖尿病友好產品的甜味劑。但美國聖路易斯華盛頓大學的研究團隊發現，山梨醇在體內最終可能表現得像果糖一樣。

研究團隊使用斑馬魚進行實驗後發現，缺乏腸道細菌的動物即使正常攝取飲食，也會發展出脂肪肝，而原因在於山梨醇。生物攝取葡萄糖後，腸道細胞可將部分葡萄糖轉化為山梨醇。在健康狀態下，腸道細菌通常會破壞大部分山梨醇，防止其造成問題。但當這些微生物缺失或被過量山梨醇壓倒時，山梨醇會進入肝臟，轉化為與果糖相關的化合物，促進脂肪堆積。

即使不直接攝取果糖，人體也可能悄悄地啟動自己的果糖代謝路徑。研究團隊表示，此研究最令人驚訝的發現是，山梨醇本質上「只需一步就能轉化為果糖」，並誘發類似於果糖的效果。

山梨醇常被添加於無糖口香糖、低卡甜點、止咳糖漿及其他加工食品中，因為它的熱量比砂糖低，且血糖升高幅度較小。它也自然存在於桃子、蘋果、梨子等水果中。

研究團隊指出，整顆水果中的天然山梨醇含量通常低得多，且伴隨纖維與營養素可延緩消化，問題主要出現在攝取量過高時。

研究團隊強調，研究主要是挑戰長期以來糖醇僅是「經過體內而不會有重大後果」的假設，不代表人們需要對偶爾攝取無糖食品感到恐慌。

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