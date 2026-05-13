膽囊瘜肉多良性 若直徑超過1公分 醫師建議切除為宜

北榮新竹分院內視鏡室主任吳治軒建議，發現膽囊瘜肉不用驚慌，超過1公分才要立刻手術切除。（北榮新竹分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕膽囊長了瘜肉，有沒有可能變成癌？臺北榮總新竹分院內視鏡室主任吳治軒說，膽囊瘜肉多由健檢發現，發生率約4%，經常沒有症狀。雖然這類瘜肉多屬良性且通常小1公分，但因有研究認為超過1公分就有惡化之虞，所以建議仍宜手術切除。

不過吳治軒說，因膽囊切開後、膽汁流出會導致腹膜炎，所以膽囊瘜肉不像大腸瘜肉可以切除，反而跟膽結石一樣，須把整個膽囊摘除。

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他說，膽囊位於腹部右上方、肝臟旁，用來暫時儲存和濃縮肝臟分泌的膽汁。進食後，膽囊就會收縮，把膽汁透過膽管送往十二指腸，幫助消化。一般要檢查，沒有侵入性、還可以從不同角度檢視的超音波檢查，就是最簡便的好選擇。

當膽囊壁上長出突出的增生組織，就叫做瘜肉，大多數是良性的，最常見的是「膽固醇瘜肉」，通常小於1公分、且經常是多發性，通常也不會轉變成惡性腫瘤。

但因也有研究指出，當瘜肉超過1公分，惡性變化為癌症的機會就會有明顯上升趨勢。所以只要直徑大於1公分的膽囊瘜肉，他還是建議手術切除較安全。

至於小於1公分的病灶，就靠細心檢查追蹤，當有症狀時就接受手術；完全沒有症狀的人，建議每3到6個月接受超音波檢查，經2、3年追蹤都沒有變化，就可慢慢減少檢查次數。

吳治軒說，膽囊瘜肉的發生跟遺傳因子、體質有關，目前並沒有絕對的預防方法，臨床仍以避免高膽固醇飲食，補充充足水分，且定期接受健檢，作為主要的建議。

腹部超音波影像，黑色橢圓形構造是膽囊，裡面有一小顆白點就是瘜肉。（北榮新竹分院提供）

膽囊瘜肉示意圖。（北榮新竹分院提供）

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