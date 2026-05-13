44年來首見突破！胰臟癌新藥首度顯著延長患者存活期

人體胰臟位置與結構示意圖。胰臟癌因早期症狀不明顯，長年被視為死亡率最高、治療難度最高的癌症之一。（圖取自FREEPIK）

〔編譯陳成良／綜合報導〕醫界對抗「癌王」胰臟癌的44年僵局出現突破。根據《紐約時報》報導，一種名為 daraxonrasib 的實驗性新藥在晚期臨床試驗中，首度顯著延長了胰臟癌病患的存活時間。科學家形容，這項進展是癌症治療領域近15年來最重要的突破之一。

胰臟癌被視為醫學界最難處理的診斷之一。在一項針對已嘗試過化療、病情已轉移的患者試驗中，使用 daraxonrasib 的病患存活期中位數超過13個月。相較之下，接受傳統化療的對照組病患存活期中位數不到7個月。數據顯示，該藥物在延續患者壽命方面的表現優於現有療法，但該試驗樣本規模目前仍屬有限。

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這項新藥已獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的快速審查資格（Fast-track），最快可能於今年底獲得正式批准。在正式獲批前，FDA已核准開發公司 Revolution Medicines 向部分病患提供早期用藥計畫。

自1980年代以來，研究人員一直試圖找到能有效壓制這類腫瘤的方法，但始終缺乏明顯突破。研究人員過去甚至將關鍵致癌目標形容為「滑溜油球」（greasy ball），意指藥物極難產生作用。

這次的 daraxonrasib，則首度讓原本被視為「難以成藥」的目標出現實際療效。研究團隊認為，這也讓這類長年缺乏藥物突破的癌症，第一次出現新的治療方向，未來也可能延伸至部分肺癌與結腸癌研究。

藥物並非治癒手段 指尖乾裂副作用受矚

雖然研究數據受矚，但科學家提醒 daraxonrasib 目前並非治癒（cure）手段。隨著時間推移，藥物最終會產生抗藥性而失效，且部分患者對該藥並無反應。受試者普遍出現顯著副作用，包括皮疹、腹瀉、疲勞、噁心，以及指尖皮膚乾裂。

約翰霍普金斯大學研究員賈菲（Elizabeth Jaffee）博士表示，這項進展是抗癌過程的開端而非終點。研究團隊預計於本月稍晚在芝加哥舉行的大型癌症會議上正式發表完整數據。該研究目前尚未在同行評審的醫學期刊上正式刊登。

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