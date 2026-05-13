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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

瘦瘦針非人人適用！竹市衛生局提醒安全用藥三原則

2026/05/13 11:32

瘦瘦針非人人適用！新竹市衛生局提醒安全用藥三原則。（竹市衛生局提供）

瘦瘦針非人人適用！新竹市衛生局提醒安全用藥三原則。（竹市衛生局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕近幾年俗稱「瘦瘦針」的減重藥品很多人詢問與關注，部分民眾誤以為施打後就可快速瘦身。新竹市衛生局提醒，「瘦瘦針」屬處方用藥，並非所有人適用，且須經醫師專業評估後方可使用，民眾勿輕信網路廣告、社群平台或不明代購資訊，以免購買到偽藥、禁藥或來源不明產品，危害自身健康。且牢記「安全用藥三原則」，要醫師診斷、要藥師調劑、不要網購私買。

衛生局表示，安全減重是首要原則，民眾若有體重控制或減重用藥需求，應透過正規醫療管道尋求協助，由醫師及藥師提供專業評估與用藥指導。衛生局也配合衛福部啟動相關專案稽查。從去年起，「瘦瘦針」已納入須追溯或追蹤管理的藥品，相關藥品流向都須登錄，且要透過資料勾稽及實地查核，防堵不法流通與違規販售情形。

衛生局提醒，減重應以健康為本，用藥更應以安全為先，民眾應把握「安全用藥三原則」，在專業把關下正確使用藥品，避免因追求速效而損害健康。可洽衛福部食品藥物管理署網站「用藥安全宣導」專區查詢。

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