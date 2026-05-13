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雷射痔瘡消融術 改善8旬老婦長期不適
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕83歲張姓阿嬤年輕時自然產後，即長期受痔瘡脫垂困擾，日前就醫發現已是第四級痔瘡。經接受雷射痔瘡消融術（LHP），術後恢復穩定，隔日即可出院返家休養，目前恢復情形良好，出血與疼痛症狀已明顯改善。
張阿嬤平時身體硬朗，因過去痔瘡症狀尚能忍受，未曾積極治療，近幾個月來，排便後反覆出血、脫垂無法自行回縮，並伴隨腫脹與疼痛，已嚴重影響日常生活，因而到台中榮民總醫院嘉義分院就醫。
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中榮嘉義分院大腸直腸科醫師張嘉育說，痔瘡依嚴重程度分為四級：第一、二級多以保守療法為主；第三、四級或症狀明顯者，則須評估手術治療，傳統痔瘡切除術效果確實，但術後疼痛較為明顯。
張嘉育說，張阿嬤檢查後確診為第四級痔瘡，接受自費的雷射痔瘡消融術，透過細小光纖將雷射能量導入痔瘡內部，使血管凝固、組織收縮，達到改善出血與脫垂的效果，具有傷口小、出血少、恢復快等優點。張阿嬤術後，目前恢復情形良好。
張嘉育指出，痔瘡其實是肛門內原本存在的正常血管與結締組織，當腹壓增加或循環不良時，才會產生症狀。
張嘉育說，痔瘡除了接受適當治療外，日常生活習慣的改善同樣重要。在飲食方面，建議增加蔬菜、水果與全穀類攝取，補充足夠膳食纖維，並維持每日約1500至2000毫升水分，幫助糞便柔軟成形。
排便時應避免過度用力與久坐馬桶，養成規律排便習慣，平時可透過快走、游泳或伸展運動，促進腸道蠕動與骨盆血液循環，若需久坐或久站，也應定時起身活動。此外，適度進行溫水坐浴，有助舒緩局部不適並促進恢復。
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