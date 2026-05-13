雷射痔瘡消融術 改善8旬老婦長期不適

中榮嘉義分院大腸直腸科醫師張嘉育說，雷射痔瘡消融術具有傷口小、出血少、恢復快等優點。（中榮嘉義分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕83歲張姓阿嬤年輕時自然產後，即長期受痔瘡脫垂困擾，日前就醫發現已是第四級痔瘡。經接受雷射痔瘡消融術（LHP），術後恢復穩定，隔日即可出院返家休養，目前恢復情形良好，出血與疼痛症狀已明顯改善。

張阿嬤平時身體硬朗，因過去痔瘡症狀尚能忍受，未曾積極治療，近幾個月來，排便後反覆出血、脫垂無法自行回縮，並伴隨腫脹與疼痛，已嚴重影響日常生活，因而到台中榮民總醫院嘉義分院就醫。

請繼續往下閱讀...

中榮嘉義分院大腸直腸科醫師張嘉育說，痔瘡依嚴重程度分為四級：第一、二級多以保守療法為主；第三、四級或症狀明顯者，則須評估手術治療，傳統痔瘡切除術效果確實，但術後疼痛較為明顯。

張嘉育說，張阿嬤檢查後確診為第四級痔瘡，接受自費的雷射痔瘡消融術，透過細小光纖將雷射能量導入痔瘡內部，使血管凝固、組織收縮，達到改善出血與脫垂的效果，具有傷口小、出血少、恢復快等優點。張阿嬤術後，目前恢復情形良好。

張嘉育指出，痔瘡其實是肛門內原本存在的正常血管與結締組織，當腹壓增加或循環不良時，才會產生症狀。

張嘉育說，痔瘡除了接受適當治療外，日常生活習慣的改善同樣重要。在飲食方面，建議增加蔬菜、水果與全穀類攝取，補充足夠膳食纖維，並維持每日約1500至2000毫升水分，幫助糞便柔軟成形。

排便時應避免過度用力與久坐馬桶，養成規律排便習慣，平時可透過快走、游泳或伸展運動，促進腸道蠕動與骨盆血液循環，若需久坐或久站，也應定時起身活動。此外，適度進行溫水坐浴，有助舒緩局部不適並促進恢復。

中榮嘉義分院大腸直腸科醫師張嘉育說明雷射痔瘡消融術與傳統手術的差別性。（中榮嘉義分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法