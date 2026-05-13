急性拉扭傷 高能量雷射改善疼痛

羅嘉元醫師指出，高能量雷射治療，能夠治療到更深層的軟組織病灶，治療效果即時。（祐禾復健科診所提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕熱愛打網球的黃先生因急性拉扭傷，經診斷為「網球肘」。醫師考量他害怕注射治療，且在不久後即將比賽，為他安排健保復健治療，加上高能量雷射治療，在6次高能量雷射治療後，疼痛情形大幅下降，運動表現也逐漸恢復。

黃先生說，他最近幾乎每天都到網球場報到，在高強度運動後，感到右手肘越來越疼痛，起初自行服用止痛藥，認為休息就會改善，不料幾天後症狀更加劇，手肘活動度受限，甚至無法擰毛巾或拿起茶杯，連半夜都會痛醒，嚴重影響生活品質。

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祐禾復健科診所院長羅嘉元說，黃先生到診所求診，經安排超音波檢查發現伸腕肌腱發炎腫脹診斷為「網球肘」，考量他害怕注射治療，且在不久後即將比賽，為他安排健保復健治療，加上高能量雷射治療。

羅嘉元表示，高能量雷射主要作用包含止痛作用、降低發炎症狀及水腫、促進循環並加速組織修復與再生，能有效作用於損傷的肌肉、關節和軟組織。另外，高能量雷射為非侵入性治療，治療過程中僅有溫熱感不會疼痛，提供害怕注射治療的患者另一種選擇；且無須用藥，避免患者服用過多消炎止痛藥而產生副作用。

羅嘉元指出，高能量雷射與傳統健保給付的低能量雷射輸出功率相差1000倍，可以大幅縮短治療時間，並能夠治療到更深層的軟組織病灶，治療效果即時，大部分患者可在結束治療後感覺疼痛減輕或功能改善。

羅嘉元提醒，高能量雷射除了適用於急性拉扭傷外，還可以用於慢性筋膜疼痛、神經疼痛、促進手術後組織修復速度及改善血液循環疾病；高能雷射治療亦可搭配其他物理治療方式如：體外震波、電療、超音波、徒手治療等，可產生加乘效應，提升療效與患者恢復情形。

羅嘉元醫師為患者施行高能雷射治療。（祐禾復健科診所提供）

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