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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

感染導致主動脈瘤破裂險喪命 微創支架即刻止血搶回一命

2026/05/13 10:24

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕73歲張女士先前因腸道發炎住院治療，病況控制後回門診追蹤，但卻在例行性電腦斷層檢查中，意外發現胸部與腹部主動脈瘤各有一處破裂，情況危急，轉送急診，心臟血管外科醫師立即替她施行微創主動脈支架手術，封住破裂處，解除致命危機。

令人意外的是，張女士當下並無不適，且半年前的電腦斷層檢查，主動脈均正常無異狀，研判是近期感染導致主動脈瘤破裂，但破裂的兩個位置，恰好被周圍發炎過的沾黏組織包覆住，所以未發生大出血、休克的情形，治療後的張女士感染指數控制良好，持續接受抗生素治療及門診追蹤。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，主動脈瘤屬於退化性病變，通常是血管壁隨著年齡增長逐漸變薄、擴大，若直徑大於5至5.5公分即建議手術治療，以免破裂造成胸腹腔的大出血。

楊凱文表示，但感染性動脈瘤不同，感染性動脈瘤的起因為原本正常的主動脈，因細菌經由血液循環附著在血管壁上，引發強烈發炎反應，進一步侵蝕血管結構，短時間內就可能迅速破裂，一般主動脈瘤破裂的死亡率約五成，但感染性主動脈瘤因為伴隨感染相關問題，死亡率根據文獻報告甚至可高達七成。

他表示，感染性主動脈瘤早年的標準治療方式是開胸或開腹手術，將感染的主動脈連同主動脈周圍的感染組織清除再以人工血管重建，但若病人已經破裂出血，手術複雜度與風險將大幅升高，近年來，微創主動脈支架是針對此類緊急病人的救急術式，做法是先將導管從鼠蹊部穿刺，伸入破裂的主動脈處，將支架封堵住出血的部位止血。

楊凱文說，張女士主動脈的破裂位置橫跨胸部與腹部，若採傳統手術，不僅需同時開胸、開腹，還可能面臨組織沾黏嚴重、感染血管壁脆弱難以縫合等問題，因此醫療團隊以微創支架先行止血救命，將支架固定於相對正常的主動脈區段，隔絕破裂處，降低立即性死亡風險。

電腦斷層影像顯示，病人胸部（另圖）、腹部共有兩處破裂的主動脈瘤。（台北慈濟醫院提供）

電腦斷層影像顯示，病人胸部（另圖）、腹部共有兩處破裂的主動脈瘤。（台北慈濟醫院提供）

電腦斷層影像顯示，病人胸部、腹部（另圖）共有兩處破裂的主動脈瘤。（台北慈濟醫院提供）

電腦斷層影像顯示，病人胸部、腹部（另圖）共有兩處破裂的主動脈瘤。（台北慈濟醫院提供）

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