健康網》不只紙菸傷雄風 醫揭它就是讓男人不舉

不管是什麼種類的菸品，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，只要有尼克丁，血管就在拉警報，尤其男人最在意的雄風不再；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「戒了紙菸，改抽電子煙，但還是覺得下面力不從心」鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，只要有尼古丁，血管就在拉警報。

蘇信豪在臉書專頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」發文分享，傳統紙菸不僅有尼古丁，燃燒產生的「焦油」與「一氧化碳」會讓海綿體慢性缺氧，是破壞血管內皮細胞的頭號殺手。

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至於加熱菸，蘇信豪指出，雖然號稱低溫烘烤、焦油較少，但尼古丁釋放量幾乎跟紙菸一樣；電子菸則是完全沒有菸草，是加熱化學菸油，因此，千萬別被果香味騙了，而其中的「尼古丁鹽」，反而讓人不知不覺吸入極高濃度的尼克丁。

但為何尼克丁讓男子的雄風不再？蘇信豪解釋，勃起的關鍵在於「血流灌注」。而尼古丁是超強的血管收縮劑！當吸入一口菸，尼克丁只要10-20秒就會衝上大腦，且下令讓全身周邊血管急遽收縮，當然包含男人最在意的陰莖動脈。

若菸癮在一天一包，平均每40分鐘想抽上一支菸，或者習慣性拿著電子煙狂吸，「小兄弟」的血管幾乎整天都處於「痙攣、缺血」的狀態，根本沒有放鬆充血的機會，蘇信豪表示，長期下來，甚至會引發不可逆的血管硬化。

別忘了，陰莖的管徑非常細小，只有1-2mm，往往比心臟血管更早塞住，蘇信豪提醒，別再相信「抽電子煙比較不會陽痿」的迷思了。保護下半身幸福，最好的方法就是放下手中的任何菸品！

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