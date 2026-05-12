影響全球1.7億女性！ 多囊性卵巢症候群將正名多內分泌代謝卵巢症候群

經過10多年的努力，影響全世界8分之1女性的常見疾病「多囊性卵巢症候群」（PCOS）正式宣布更名為「多內分泌代謝卵巢症候群」（PMOS）；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕經過十多年的全球諮詢，影響全世界8分之1女性的常見疾病「多囊性卵巢症候群」（PCOS）正式宣布更名。這項估計影響全球約1.7億名女性的激素紊亂疾病，未來將被重新命名為「多內分泌代謝卵巢症候群」（PMOS，全稱為 Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome）。

《衛報》報導，這項正名結果於12日在布拉格舉行的歐洲內分泌學大會上宣布，並同步發表於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。這是跨越6大洲的國際學會與患者團體，歷經14年通力合作的成果。

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此次更名由墨爾本莫納許健康研究與實施中心主任、內分泌學家蒂德（Prof Helena Teede）領銜推動。蒂德等多位專家指出，長期以來「多囊性」一詞具有誤導性，導致許多患者被延遲診斷或無法獲得妥善的醫療照顧。改名為「多內分泌代謝卵巢症候群」的目的，是為了更精確地反映該疾病的複雜本質——它不僅影響女性生殖系統，還涉及新陳代謝問題，並會增加罹患糖尿病與心血管疾病的風險。

25歲的馬夫里基斯（Maddy Mavrikis）分享她的親身經歷。她在15歲時被診斷患有「多囊性卵巢症候群」，家庭醫師告訴她的第一件事就是「妳可能永遠無法生育」，但後來她發現事實並非如此。她的抗病過程充斥著困惑，且必須不斷推翻最初被告知的錯誤觀念，而這一切都從病名「多囊性」開始。

馬夫里基斯說，「我的卵巢上從來沒有，現在也沒有囊腫，所以我一直無法理解為什麼我會被診斷為『多囊性卵巢』」，當初是因為月經不規律就醫，驗血顯示其雄性激素濃度過高，這解釋了她臉上的痤瘡與多毛症狀。

激素失衡確實可能導致超音波影像呈現「多囊狀卵巢」，但這個術語本身就是一個誤稱：超音波影像中看似囊腫的物體，實際上是發育停滯的卵子。即使卵巢影像未呈現多囊狀態，患者仍可能被診斷為此症，就像馬夫里基斯的超音波檢查並未發現囊腫，但當時的醫師卻堅稱她遲早會發展出這些症狀。

自1935年該病症命名以來，醫師最初將其視為一種卵巢疾病。然而，隨後數十年的研究發現，此病症的核心在於人體化學傳導物質——荷爾蒙的失衡。受影響最深的兩種主要荷爾蒙分別是調控體內糖分、蛋白質與脂肪等能量代謝的胰島素，以及雄性激素。

這些荷爾蒙失調會影響人體的多個系統，包括代謝、心理健康、皮膚與生殖健康，並增加罹患糖尿病和心臟病的風險。儘管如此，「多囊性卵巢症候群」（PCOS）這個舊稱，長期以來仍讓外界誤認這主要是一種婦科疾病。

推動此次正名的核心人物蒂德指出，正名運動是由患者所發起的。她表示，「患者希望修正這個名稱，他們深知自己因這個病名承受了多少痛苦，這種強大的熱情支撐我們持續推動改革。」

醫學界自1995年起便開始討論更名，美國國家衛生院（NIH）也在2012年的論壇中建議重新命名。蒂德坦言，這項工作耗時超過十年，其努力程度是前所未有的。過去更名往往只是少數專家的想法，從未考量過患者的觀點，但這次是為了讓新名稱能真正深植人心。

蒂德解釋，由於涉及此病症的醫療群體廣泛，他們必須整合全球各區域、所有相關學科的56個醫學會與患者團體，才能讓這項歷史性的更名達成共識。

貝里（Lorna Berry）倡導改善多囊性卵巢症候群（PCOS）教育已超過25年，並受邀擔任決定更名工作坊的全球消費者代表。她形容這個過程非常穩健，且確實重視患者的聲音。在其中一個小組中，一位醫師原本支持將「生殖」一詞納入名稱中，但在貝里解釋了為何許多消費者不希望以此為重點後，該醫師改變了想法。

莫納許大學女性健康與生殖生活研究卓越中心在 2023年首先獲得正名授權，證明了患者與專業人士均支持更改名稱，隨後便展開了一系列問卷調查與工作坊，以決定最終的新名稱。

蒂德說，「對於更改病名，背景存在許多擔憂，因為這個疾病長期以來被忽視、診斷不足、研究與資金匱乏。正如預期的，患者與消費者對此反應激烈，他們只是希望能正確處理這件事。」經過一段過渡期後，新名稱將在預計於2028年發布的下一版國際治療準則更新中全面實施。

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