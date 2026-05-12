三班護病比明年上路 健保署擬提高偏鄉護理費加成

健保署陳亮妤署長115年5月12日出席「ASCVD MOU成果發表記者會」，說明「ASCVD防治網」之推動成果。（健保署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕立法院日前三讀通過「醫療法」部分修正條文，將三班護病比正式入法，總統賴清德今日宣示，新法將自明年5月20日起分階段上路。然而，三班護病比提前上路恐掀起醫療院所「搶人大作戰」。對此健保署長陳亮妤表示，健保署研議提高偏鄉醫院護理費加成至25%或30%，最快9月有機會上路。

衛福部統計發現，目前全國醫療院所約有7成已經達成三班護病比目標，但有部分院所是以關床方式達標，其中以區域醫院、地區醫院為多，且若全面要求施行三班護病比，粗估仍有3000至5000名護理人力缺口。

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10家偏鄉地區醫院昨日聯合發表聲明提到，偏鄉醫院處於總體人力分配末端，且難透過短期加薪或獎勵改善，希望衛福部在緩衝期內也推動針對偏鄉醫院的配套措施，建立「偏鄉護理人員留任獎勵專案」，並強化健保總額中的燈塔型社區醫院點值支付。

陳亮妤指出，目前健保署對於位於偏鄉地區的區域、地區醫院總計21家，健保署目前額外提供此類院所15%的護理費加成，而因應三班護病比入法，健保署除持續提供偏鄉醫院既有補助外，現也持續研議再提供10%或15%的護理費加成，使加成幅度提高至25%或30%。

此外，陳亮妤說，相關加成會考量偏鄉與極偏鄉等差異，進行財務估計並評估加成級數，過程中也有邀請護理師公會全聯會一起討論，先前全聯會也已經提案給健保署，健保署也會就其提案繼續往下討論，希望護理人員能感受到健保署給予的支持，後續若有共識，加成措施最快9月有望上路。

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