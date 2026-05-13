健康網》暴吃甜食 怪自己不自制？專家提建議

營養師廖欣儀表示，很多人覺得自己沒自制力、容易嘴饞、體重容易失控。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你也常說這些話嗎？「我沒有吃很多，但就是一直想吃甜的。」、「下午沒喝飲料就覺得很煩躁。」、「明明才剛吃飽，還是很想吃甜點。」

營養師廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」表示，很多人覺得自己沒自制力、容易嘴饞、體重容易失控。廖欣儀認為，人體本來就會偏好甜味，因為甜味代表能量來源；大腦在接收到甜味時，也會刺激獎賞系統，讓人產生愉悅感。所以當我們疲累、壓力大、睡眠不足時，大腦更容易想尋找快速補充能量的食物。而甜食通常就是最直接的選項。這也是為什麼很多人熬夜後，會突然很想喝珍奶、吃蛋糕、吃餅乾。

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廖欣儀表示，有研究發現，睡眠不足可能影響與食慾有關的荷爾蒙調節。例如飢餓素增加、瘦體素下降，進而增加飢餓感以及對高糖、高熱量食物的渴望。簡單來說，當身體太累時，大腦會更傾向想快速獲得能量。

除了睡眠之外，壓力也是很多人忽略的原因。有些人會發現，工作特別忙、情緒特別煩躁的那幾天，更容易一直想吃零食。這是因為人在壓力狀態下，可能更傾向透過高糖食物獲得短暫的情緒安慰。研究提到，長期壓力與情緒型進食之間存在關聯性：因此有時候想吃甜食，並不一定是身體真的缺糖。而是大腦正在尋求情緒上的放鬆感。

廖欣儀表示，自己日常觀察中也很常看到一種情況：很多人其實正餐不夠均衡，早餐可能只有咖啡加麵包、中午吃簡單的麵食，蛋白質與膳食纖維攝取不足。結果沒多久飽足感下降，下午就開始想找甜食。研究發現，蛋白質攝取較充足時，有助於增加飽足感與降低食慾。因此有些人的甜食慾望，其實和飲食組成不均衡有關。

女性也常會在生理期前特別想吃甜食，這不一定只是心理作用。研究觀察到，月經週期中的荷爾蒙變化，可能影響食慾與對甜食的偏好。所以很多女生在月經前突然很想吃巧克力或甜點，其實是很常見的生理現象。

廖欣儀認為，當自己一直很想吃甜食時，與其第一時間責怪自己沒自制力，不如先回頭看看最近的生活狀態：「是不是最近睡太少？壓力太大？正餐吃得不夠均衡？還是長時間沒進食？」很多時候，身體是在透過想吃甜食傳遞某些訊號，真正重要的，不只是硬忍不吃。而是找出背後原因。

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