護師保障年薪！彰化這間醫院 早已達到三班護病比標準

彰化醫院去（2025）年就達到3班護病比標準。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕衛福部彰化醫院今（12）天舉辦國際護師節大會，院方強調，早在去年8月就已提前達成三班護病比標準，照顧第一線護理人員，他們並祭出新進護理師純白班保障年領70萬元搶人。

院長賴仲亮表示，護理師是醫院最重要、最珍貴的資產。因應國家推動三班護病比入法政策，院方秉持優化護理職場的理念，早已於去（2025）年8月提前達成三班護病比標準，透過人力補強及排班優化措施，實質減輕第一線護理同仁的工作負荷。未來，將持續投入更多資源，建構更完善、更具支持性的護理生態圈，吸引更多優秀護理人才加入。

請繼續往下閱讀...

護理科主任李妙紋指出，他們提出新進護理師「純白班」年收入保障70萬元，讓護理師一入職即享有穩定生活保障。

李妙紋說，為進一步降低護理人員工作壓力，他們全力推動智慧醫療應用，陸續導入自動化生命徵象上傳系統、行動護理資訊系統等科技工具，大幅簡化行政及文書作業流程，使護理師能將更多心力投入病人照護，回歸護理專業核心價值。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法