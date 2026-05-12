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護師保障年薪！彰化這間醫院 早已達到三班護病比標準
〔記者顏宏駿／彰化報導〕衛福部彰化醫院今（12）天舉辦國際護師節大會，院方強調，早在去年8月就已提前達成三班護病比標準，照顧第一線護理人員，他們並祭出新進護理師純白班保障年領70萬元搶人。
院長賴仲亮表示，護理師是醫院最重要、最珍貴的資產。因應國家推動三班護病比入法政策，院方秉持優化護理職場的理念，早已於去（2025）年8月提前達成三班護病比標準，透過人力補強及排班優化措施，實質減輕第一線護理同仁的工作負荷。未來，將持續投入更多資源，建構更完善、更具支持性的護理生態圈，吸引更多優秀護理人才加入。
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護理科主任李妙紋指出，他們提出新進護理師「純白班」年收入保障70萬元，讓護理師一入職即享有穩定生活保障。
李妙紋說，為進一步降低護理人員工作壓力，他們全力推動智慧醫療應用，陸續導入自動化生命徵象上傳系統、行動護理資訊系統等科技工具，大幅簡化行政及文書作業流程，使護理師能將更多心力投入病人照護，回歸護理專業核心價值。
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