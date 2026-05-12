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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》不希望膀胱炎復發 醫：先避3生活地雷

2026/05/12 21:10

不少女性時常困擾於膀胱炎反覆發作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少女性時常困擾於膀胱炎反覆發作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性時常困擾於膀胱炎反覆發作。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，不少婦女經常歷經晚上頻尿、尿尿像被火燒一樣刺痛。好不容易吃抗生素治好了，怎麼才過幾個月，那種熟悉的痛苦又復發了。很多人以為是自己天生免疫力差，或是吃藥沒吃好。其實，復發的關鍵往往藏在日常生活的「地雷」裡。

江佩璋表示，女性的尿道很短（只有大約 3到4 公分），且距離陰道與肛門非常近。如果生活習慣不佳，例如長時間憋尿讓細菌在膀胱裡大量繁殖，或是過度使用私密處清潔液，破壞了原本的弱酸性保護膜，大腸桿菌等腸道細菌就會輕易逆流而上，再次引發急性膀胱炎。江佩璋提醒，「流動的尿液是預防發炎最好的武器。」並提出3點建議：

1. 戒除憋尿習慣：有尿意就去上，別讓膀胱變成細菌的培養皿。

2. 避免過度清潔：私密處用清水洗淨即可，過度灌洗反而會殺死好菌。

3. 性行為後排尿：親密接觸容易將細菌帶入尿道，事後立刻排尿能有效沖刷。

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