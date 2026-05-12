護師節大禮！彰基總院長陳穆寬：7/1新進護理師白天班最少5萬

陳穆寬（中）表示7月起新人白班月薪保障5萬元，另享年終與多項福利，提升留任意願。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕迎接國際護師節，彰化基督教醫院今天（12日）舉辦「護師節冰淇淋與爆米花快閃活動」，總院長陳穆寬親自下海操作冰淇淋機，並分送香氣四溢的爆米花，向守護病人健康的護理人員表達感謝與祝福，陳穆寬還宣布，為了讓更多護理人才願意投入並安心留任，從7月1日起，剛畢業的新人護理師即使僅上白班，不僅每月最低薪資保障5萬元，另外還有優渥年終獎金及多項福利措施。彰基護理師開心地說，以這樣的護病比（辛勞度）算起來CP值真的很高。

彰基總院長陳穆寬親手製作冰淇淋，表達對護理人員的感謝和祝福。（彰基提供）

活動一開始便吸引許多護理同仁熱情參與，大家趁著工作空檔前來領取點心，並相約同事一同體驗拍貼機，現場氣氛溫馨熱鬧、笑聲不斷。能在護師節收到這樣暖心的小驚喜，不僅療癒了味蕾，更感受到院方對護理團隊的重視與肯定。

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「在彰基，護理不只是職責，更是被溫柔守護的專業。」護理部主任蕭惠祝表示，除了護師節的冰淇淋、爆米花快閃驚喜，總院長陳穆寬更以行動實踐關懷，自2018年就任起，全日護病比長期優於法規標準，維持1人照顧9床以下，平均1人僅照顧7.6床。同時這3年來三班護病比達標且獲得衛福部獎勵金，展現彰基在護理人力配置與友善職場推動上的具體成果，更榮獲首屆衛福部「護理友善職場典範認證」最高榮譽，由總統賴清德親自頒獎。

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