自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

護師節大禮！彰基總院長陳穆寬：7/1新進護理師白天班最少5萬

2026/05/12 17:15

陳穆寬（中）表示7月起新人白班月薪保障5萬元，另享年終與多項福利，提升留任意願。（彰基提供）

陳穆寬（中）表示7月起新人白班月薪保障5萬元，另享年終與多項福利，提升留任意願。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕迎接國際護師節，彰化基督教醫院今天（12日）舉辦「護師節冰淇淋與爆米花快閃活動」，總院長陳穆寬親自下海操作冰淇淋機，並分送香氣四溢的爆米花，向守護病人健康的護理人員表達感謝與祝福，陳穆寬還宣布，為了讓更多護理人才願意投入並安心留任，從7月1日起，剛畢業的新人護理師即使僅上白班，不僅每月最低薪資保障5萬元，另外還有優渥年終獎金及多項福利措施。彰基護理師開心地說，以這樣的護病比（辛勞度）算起來CP值真的很高。

彰基總院長陳穆寬親手製作冰淇淋，表達對護理人員的感謝和祝福。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬親手製作冰淇淋，表達對護理人員的感謝和祝福。（彰基提供）

活動一開始便吸引許多護理同仁熱情參與，大家趁著工作空檔前來領取點心，並相約同事一同體驗拍貼機，現場氣氛溫馨熱鬧、笑聲不斷。能在護師節收到這樣暖心的小驚喜，不僅療癒了味蕾，更感受到院方對護理團隊的重視與肯定。

「在彰基，護理不只是職責，更是被溫柔守護的專業。」護理部主任蕭惠祝表示，除了護師節的冰淇淋、爆米花快閃驚喜，總院長陳穆寬更以行動實踐關懷，自2018年就任起，全日護病比長期優於法規標準，維持1人照顧9床以下，平均1人僅照顧7.6床。同時這3年來三班護病比達標且獲得衛福部獎勵金，展現彰基在護理人力配置與友善職場推動上的具體成果，更榮獲首屆衛福部「護理友善職場典範認證」最高榮譽，由總統賴清德親自頒獎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中