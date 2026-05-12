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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》醫：微波加熱蔬菜 維生素C保留逾9成

2026/05/12 18:21

不少人憂心微波過後營養會流失，然小兒遺傳主治醫師梁盛賓表示，研究指出，微波也能夠保留部分營養。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人憂心微波過後營養會流失，然小兒遺傳主治醫師梁盛賓表示，研究指出，微波也能夠保留部分營養。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人憂心給孩子吃微波加熱的食材，容易傷害孩子的健康。關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓在臉書粉專「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」表示，微波是一個很好的烹調方式。微波本身是非游離輻射，不會破壞DNA、不會產生致癌物。跟燒烤、油炸相比，微波烹調反而是產生有害化合物最少的方式之一。

微波烹調的真正優點其實是：營養保留率偏高，蔬菜維生素C保留超過90%。水煮最多損失70%以上。時間短、直接從內部加熱，反而讓更多營養活下來。牛奶用微波加熱，乳鐵蛋白保留率比傳統熱處理高約12%，殺菌效果也符合國際安全標準。

而微波烹調的真正問題，在於你用什麼容器。塑膠容器加熱會釋放雙酚A和鄰苯二甲酸酯，這些環境荷爾蒙才是真正需要擔心的。特別是對孩子的發育來說，另外兩個小缺點，水分流失比傳統烹調多。加熱不均勻、有些部位可能沒熱透，所以微波烹調本身很安全。「換掉塑膠容器、改用玻璃或陶瓷，這才是唯一需要做的改變。」

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