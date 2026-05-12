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健康網》一堆人都做錯！ 專家：保健品開封少這步驟 整罐恐受潮

2026/05/12 17:21

營養師徐慈家提醒，開封後的保健品除應鎖緊瓶蓋、3個月內盡快吃完，裡面的乾燥劑也應丟棄，以免導致變質；示意圖。（圖取自freepik）

營養師徐慈家提醒，開封後的保健品除應鎖緊瓶蓋、3個月內盡快吃完，裡面的乾燥劑也應丟棄，以免導致變質；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人擔心開封後的保健品受潮，經常會把乾燥劑保留，認為這樣才能防潮。不過，營養師徐慈家提醒，乾燥劑、棉花、塑膠紙等包材，主要是在產品未開封前，協助運送、防碰撞，以及吸收包裝內殘留水氣；開封後，若繼續留在瓶內，反而可能吸收外來濕氣。尤其吸飽水後，若仍留在瓶內，可能讓保健品更容易受潮、變色、結塊，甚至影響品質。

乾燥劑恐吸收外來濕氣

徐慈家於臉書粉專「徐慈家的斜槓生活」發文說明，保健品中的乾燥劑、棉花等包材，主要是為了防碰撞、吸收殘留水氣等作用而放置。不過，一旦開封後，每次打開瓶蓋，台灣潮濕的空氣可能就會跑進去。此時，乾燥劑反而可能像是小海綿一樣，會不斷吸收外來濕氣。吸飽水後，若仍繼續放在瓶內，反而可能讓保健品更易受潮，甚至變質。

保健品正確保存3步驟

徐慈家提醒，保健品開封後，應切實做到以下保存3步驟，才能吃得安心又安全：

乾燥劑、棉花、塑膠紙直接丟掉：開封後，這些包材的階段性任務便完成，不要捨不得丟棄，反而影響品質。

每次食用完立刻鎖緊瓶蓋：有助減少內容物接觸空氣的時間，尤其台灣天氣潮濕，瓶蓋切勿開啟太久。

開封後，建議3個月內盡快吃完：瓶身效期多半是「未開封」狀態下的保存期限，開封後還是建議按時補充，越早吃完越能維持品質。

徐慈家提醒，花錢買保健品照顧身體，記得也要用對保存方式，才不會讓營養默默打折扣。

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