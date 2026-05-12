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「被遺忘的時光」台語版南服中心首映 在地人共同認識失智症
〔記者王榮祥／高雄報導〕紀錄片「被遺忘的時光」台語版今（12）在行政院南部聯合服務中心首映，吸引逾百民眾參與，映後並邀請高雄長庚醫院神經內科醫師陳乃菁演講，分享失智症照顧技巧及預防方法。
「被遺忘的時光」台語版首映會由天主教失智老人基金會、攜手行政院南部聯合服務中心共同策畫，今於南服中心10樓舉行。
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南服介紹該紀錄片由基金會於2010年、委託金馬獎最佳紀錄片導演楊力州拍攝，真實記錄基金會附設「聖若瑟失智老人養護中心」6組失智長者及其家庭，在面對記憶逐漸流失的過程中，如何以愛與陪伴填補生命中的缺口。
影片上映後獲廣大迴響，於全國巡迴放映超過百場，至今在 YouTube上累積超過54萬次觀看。
南服中心副執行長陳文亮表示，民眾常因對失智症認識不足，錯失就醫時機，導致症狀惡化，隨著年輕型失智症患者增加，希望透過台語版電影，讓更多民眾認識失智症症狀、及早就醫，並共同打造失智友善社區。
基金會副處長曾家琳表示，基金會長期推動「認識他、找到他、關懷他、照顧他」的理念，並強調「失智症不可怕，可怕的是不認識它」，該影片影響無數學生與社會大眾對失智症的認識，並讓許多人進一步成為長期支持者及企業捐助夥伴。
失智症台語電影全國巡迴放映計畫後續將於新北、南投、彰化、嘉義、臺南、屏東及金門等地，辦理共10場次巡迴放映，活動免費，報名網址在這裡，歡迎民眾踴躍參加，一同透過影像認識失智症。
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