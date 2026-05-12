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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

慢性心、腎病突發高血鉀 8旬嬤拒洗腎 採新藥降血鉀

2026/05/12 16:04

郭綜合醫院腎臟內科醫師林孟德提醒有高血鉀風險的患者，每天要嚴控鉀攝取量在2000毫克以下，避免食用含高鉀的食物。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院腎臟內科醫師林孟德提醒有高血鉀風險的患者，每天要嚴控鉀攝取量在2000毫克以下，避免食用含高鉀的食物。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名89歲阿嬤罹患慢性腎病5期、心衰竭和高血壓，平日心、腎科門診並接受RAAS抑制劑/礦物皮質素受體拮抗劑藥治療。門診前幾天阿嬤腹瀉虛弱、心臟無力急診，抽血發現腎功能惡化、血鉀高達6.7mmol/L、心率偏慢；心電圖T波變高隨時可能引發致命性心律不整。醫師告知須緊急洗腎，否則有生命危險，阿嬤因年事高、拒絕洗腎，改採自費新型降血鉀藥調降血鉀量。後續醫護透過飲食衛教與用藥調整，阿嬤血鉀獲得穩定控制。

郭綜合醫院腎臟內科主任林孟德醫師指，高血鉀好發於慢性腎臟病、洗腎、心臟衰竭及糖尿病患者，也可能因使用RAASi藥物或保鉀型利尿劑增加風險。有研究顯示，高血鉀會使心律不整風險增加，重度高血鉀（≥6.5 mmol/L）有心跳驟停風險導致猝死。高血鉀控制關鍵在於「飲食、監測與藥物」三管齊下，其中飲食調整是最基礎的一環。

林孟德表示，對高血鉀風險病人每日鉀攝取量應控制在2000毫克以內，水果1天不超過2份（1份約1拳頭大），因鉀離子易溶於水，蔬菜經汆燙可去除大部分鉀含量，避免生食或吃濃縮補品（如雞精）；加工食品也可能隱含高鉀應特別留意，少喝久煮湯品，一般食鹽可食用，控制用量即可，低鈉鹽或薄鹽醬油，實際上多以鉀取代鈉，反而可能增加血鉀風險。

高血鉀初期症狀不具特異性，常見包括感覺異常（如臉部、手腳發麻、刺痛）、身體無力。容易被誤認為疲勞或神經壓迫問題，而延誤就醫時機。輕度高血鉀主要以口服降鉀藥或利尿劑等為主；中度高血鉀者若已出現心電圖異常，須即啟動緊急降鉀治療；重度高血鉀使心律不整風險增加屬於急症，必須立即處理。

林孟德說明，傳統健保給付口服降鉀藥須到達大腸才能發揮作用，通常6到8小時以上才見效，也因缺乏專一性、易吸附腸道中其他物質，需避開其他食物與藥物、單獨服用，以致醫囑服從性不佳，長期使用的少數病人更有腸潰瘍風險；新型鉀離子結合藥物環矽酸鋯鈉（SZC）憑藉其結晶孔徑技術，實現「高選擇性」與「快速起效」，可在整段腸道發揮作用，臨床顯示約1小時內開始降鉀，48小時內多數患者可達控制目標並顯著降低緊急洗腎的風險。

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