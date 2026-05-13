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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》90歲仍能跑跳 專家5招存健康

2026/05/13 07:24

營養師曾建銘提醒，高血壓、高血糖、高血脂初期常被忽略，若能及早管理，便能維持晚年生活健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師曾建銘提醒，高血壓、高血糖、高血脂初期常被忽略，若能及早管理，便能維持晚年生活健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕母親節剛過，大家的希望無不是母親或祖母能夠健康快樂、到處跑跳。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」舉一個案例說明：一位 91 歲的奶奶，不僅能自己走路、對答如流，飲食觀念更是頭頭是道，幾乎不用家人操心。曾建銘體悟一件事：如果未來大家都會越活越老，我們該拚的已經不是「怎麼活得久」，而是下半輩子還能不能「活得爽、有尊嚴」！

曾建銘表示，很多人年輕時拚工作、拚存款，卻忘了身體也是一種資產。能自己上廁所、自己吃飯、自己出門跟家人朋友聊天。這些看似平凡的日常，其實都是你用每一天的選擇存下來的「健康存款」。想讓未來不只是「活著」，而是「好好生活」，這 5 個存錢法現在就得學起來：

蛋白質，請用力吃夠：別以為只有年輕人要補蛋白質。年紀大肌肉流失得像溜滑梯，如果長期吃不夠，走路變慢、容易跌倒都會找上門。每餐記得都要有優質蛋白質：蛋、魚、豆腐、雞肉、鮮奶。牙口不好就挑軟的吃或是補充配方奶高蛋白等，別跟肌肉客氣！

「清淡」不等於「吃草」：很多長輩怕三高，天天白粥配醬瓜，越吃越單調。曾建銘提醒「大錯特錯」，真正的清淡是「少油鹽糖」，但營養必須全面。曾建銘建議，吃點好油、吃塊好肉。就算你不喜歡吃部分蔬菜，也還有千百種新鮮美味的蔬菜可以挑，讓吃飯永遠是一種享受和選擇！

肌肉要靠吃，也要靠動：光吃不動，肉長不出來；狂動不吃，越練越虛。長輩做到大重量，只要每天散步、做做坐站訓練、安全的扶椅深蹲，規律持續，有動就有保庇。

大腦也要按時餵食：記憶力好不只靠天生。睡得好、控好血糖，多吃魚類和堅果，然後更重要的是：多出門找人聊天、參與家庭活動！腦袋有在轉，才不會生鏽。

三高積極管理，未來少麻煩：高血壓、高血糖、高血脂初期通常都沒感覺，但會在暗處偷偷破壞你的血管跟神經。按時用藥、定期回診追蹤不是在找麻煩，而是為了未來不給家人添麻煩。

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