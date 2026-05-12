男少活2年、女少賺185萬 北醫大揭吸菸驚人代價

台北醫學大學副教授羅偉成（左）研究團隊發現，吸菸除了危害健康，更持續侵蝕整體社會經濟。（北醫大提供）

〔記者羅碧／台北報導〕吸菸不只危害健康，還可能讓人「少活又少賺錢」！台北醫學大學公共衛生學院最新研究發現，吸菸者不僅壽命較短，也會因疾病、工作效率下降及提早退出職場，造成龐大經濟損失。其中男性吸菸者平均壽命較未吸菸者少約2年，女性則少約1.4年；若以終生收入估算，女性吸菸者一生平均更可能少賺約185萬元。

研究由北醫大公共衛生學系副教授羅偉成率團隊進行，分析超過21萬名台灣成年人長期追蹤資料，並結合健保、死亡登記及勞動收入數據，估算吸菸對「終生生產力損失」的影響，成果已發表於國際期刊《Public Health》。

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研究指出，男性吸菸者平均一生薪資較未吸菸者少4萬5572美元，約合新台幣135萬元；女性損失更高，達6萬1552美元，約合新台幣185萬元。整體而言，台灣每年因吸菸造成的生產力損失高達46億美元，約新台幣1300餘億元，占國內生產毛額（GDP）約0.6%。

羅偉成表示，這項研究與過去多聚焦醫療支出的研究不同，特別強調吸菸造成的「終生生產力損失」，除了早逝外，也包括疾病導致的缺勤、工作效率下降及提早退休等影響，長期下來將削弱個人與整體社會經濟動能。

研究也指出，目前台灣成人吸菸率約12%至13%，男性吸菸率接近2成，但近年下降趨勢已逐漸停滯；另一方面，電子煙及加熱菸等新興菸品興起，也讓菸害防制面臨新挑戰。青少年電子煙使用率更從2018年的2.7%，增加至2021年的6.6%。

台北醫學大學附設醫院家庭醫學科醫師陳宥達表示，院內去年戒菸門診共服務122人、3347人次，其中近8成為男性，以53至57歲族群最多。多數患者都是長年吸菸後，因健檢異常、慢性咳嗽、高血壓甚至中風問題，才驚覺菸害影響而求助。

他也觀察到，新興菸品讓戒菸門診有年輕化趨勢，不少學生與年輕上班族誤以為電子煙較安全，但使用數週至數月後，就因焦慮、失眠、胸悶、心悸等症狀就醫。尤其水果、薄荷等風味設計，容易降低年輕族群警覺，進一步增加成癮風險。

羅偉成強調，若台灣吸菸率能降低一半，推估可避免160萬年因早逝造成的壽命損失，並創造超過400億美元的終生生產力收益；即便僅下降1成，也可帶來數十億美元經濟效益，顯示吸菸不只付出健康代價，更會造成沉重經濟負擔。

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台北醫學大學研究團隊估算吸菸對「終生生產力損失」之影響，平均每名癮君子一生將損將損失約4.5萬美元至6.1萬美元。（北醫大提供）

台北醫學大學研究團隊追蹤分析逾21萬名成年人資料發現，吸菸者投入職場之時間也明顯下降。（北醫大提供）

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