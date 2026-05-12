台南稽查「瘦瘦針」揪出7家不合格。（資料照）

〔記者王姝琇／台南報導〕俗稱「瘦瘦針」的GLP-1agonist（腸泌素類藥物）注射劑藥品，近年成為減重人士新寵兒，南市衛生局4月啟動「瘦瘦針」注射劑藥品流向及使用加強稽查專案，稽查12家診所及藥局共查獲7家不合格，後續將依法處辦。

「瘦瘦針」主要透過模擬人體腸泌素作用，達到抑制食慾、延緩胃排空及增加飽足感等效果，進而協助體重控制，然並非「想瘦就能打」，須經專業醫師評估後開立處方。衛生局啟動「GLP-1 agonist注射劑藥品流向及使用加強稽查專案」，針對轄內醫療院所及藥局，加強查核處方、調劑及藥品流向管理。衛生局指出，目前稽查12家診所及藥局，查獲7家不合格。

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衛生局提到，查獲不合格的違規態樣包括「無處方調劑供應藥品」及「非藥事人員調劑藥品」等。而「瘦瘦針」建議使用於肥胖或伴隨相關疾病的過重族群，例如身體質量指數（BMI）大於30，或BMI介於27至30之間且合併高血壓、糖尿病、血脂異常等共病者。部分具有甲狀腺髓質癌病史、多發性內分泌腫瘤症候群、胰臟炎病史及懷孕及哺乳中女性等不建議施打；施打後常見噁心、嘔吐、腹瀉、便秘等腸胃不適副作用，因此必須由合格醫師進行健康評估、用藥指導及療程追蹤。

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