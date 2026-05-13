自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》不是晚餐不能吃 日名醫曝早午餐打好地基更防胖

2026/05/13 08:06

早、午兩餐是代謝最活躍的時間。食農專家韋恩指出，掌握住不讓血糖急速上升，以及不增加內臟脂肪原則；圖為情境照。（圖取自freepik）

早、午兩餐是代謝最活躍的時間。食農專家韋恩指出，掌握住不讓血糖急速上升，以及不增加內臟脂肪原則；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早午兩餐才是決定內臟脂肪的關鍵！食農專家韋恩引述日本循環內科醫師池谷敏郎指出，早、午兩餐是代謝最活躍的時間，把維生素、礦物質、食物纖維、蛋白質都在這兩餐提前倒確保，晚上的負擔自然就輕了。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，早、午餐要掌握兩個生理機制，血糖值的累積效應及時間軸與代謝的關係。池谷敏郎認為，不讓血糖急速上升，以及不增加內臟脂肪，因此，將這兩個生理機制處理好，也就解決一半問題：

●血糖值的累積效應：

早餐的內容會影響午餐後的血糖反應，這在營養學裡叫做「第二餐效應」。早餐攝取足夠的 食物纖維和蛋白質，可以讓腸道的消化速度在午餐時仍然保持緩慢，抑制餐後血糖的急速上升。反過來說，如果早餐跳過或吃錯，午餐後的血糖峰值會明顯更高。

●時間軸與代謝的關係：

白天的代謝活性高於夜晚，相同的熱量在早上攝取，對血糖的衝擊遠小於深夜攝取。身體在睡眠期間肌肉放鬆、糖分利用效率低，夜間攝入的糖質更容易轉化為脂肪儲存。韋恩指出，這是為什麼深夜吃東西特別容易胖的生理原因，而不只是「熱量過高」這麼簡單。

韋恩剖析池谷敏郎的早餐，是從一杯自製果菜汁開始。材料是胡蘿蔔一根半、蘋果半個、加上特級初榨橄欖油和檸檬。池谷認為，醫師的工作時間不固定，午餐和晚餐都可能臨時被打亂，因此維生素、礦物質和食物纖維要在早上就提前確保，不能寄望於後面的餐點。橄欖油的加入，則是為了提升胡蘿蔔中脂溶性抗氧化成分（β-胡蘿蔔素、番茄紅素等）的吸收效率。

至於池谷敏郎的午餐，則不是完全不吃碳水化合物，而是把米飯、麵包、麵食的份量減少到平時的一半，同時用蔬菜、菇類、豆類填補份量感。例如做炒麵時，麵的份量減半，但蔬菜和肉增加到三倍，整體份量不減、飽足感不降，但血糖反應平緩得多。

在吃午餐順序上，池谷敏郎的作法是先吃大豆製品。大豆蛋白質、食物纖維和礦物質同時進入腸道，能夠有效減緩後續碳水化合物的吸收速度。

不過，池谷敏郎表示，晚上並不刻意迴避任何食物，包括外食和聚餐。不是靠意志力壓制每一餐，而是把地基在早上就打好。飲食的關鍵是吃多少不是問題，問題是什麼時間、用什麼順序吃進去。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中