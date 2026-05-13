健康網》不是晚餐不能吃 日名醫曝早午餐打好地基更防胖

早、午兩餐是代謝最活躍的時間。食農專家韋恩指出，掌握住不讓血糖急速上升，以及不增加內臟脂肪原則；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早午兩餐才是決定內臟脂肪的關鍵！食農專家韋恩引述日本循環內科醫師池谷敏郎指出，早、午兩餐是代謝最活躍的時間，把維生素、礦物質、食物纖維、蛋白質都在這兩餐提前倒確保，晚上的負擔自然就輕了。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，早、午餐要掌握兩個生理機制，血糖值的累積效應及時間軸與代謝的關係。池谷敏郎認為，不讓血糖急速上升，以及不增加內臟脂肪，因此，將這兩個生理機制處理好，也就解決一半問題：

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●血糖值的累積效應：

早餐的內容會影響午餐後的血糖反應，這在營養學裡叫做「第二餐效應」。早餐攝取足夠的 食物纖維和蛋白質，可以讓腸道的消化速度在午餐時仍然保持緩慢，抑制餐後血糖的急速上升。反過來說，如果早餐跳過或吃錯，午餐後的血糖峰值會明顯更高。

●時間軸與代謝的關係：

白天的代謝活性高於夜晚，相同的熱量在早上攝取，對血糖的衝擊遠小於深夜攝取。身體在睡眠期間肌肉放鬆、糖分利用效率低，夜間攝入的糖質更容易轉化為脂肪儲存。韋恩指出，這是為什麼深夜吃東西特別容易胖的生理原因，而不只是「熱量過高」這麼簡單。

韋恩剖析池谷敏郎的早餐，是從一杯自製果菜汁開始。材料是胡蘿蔔一根半、蘋果半個、加上特級初榨橄欖油和檸檬。池谷認為，醫師的工作時間不固定，午餐和晚餐都可能臨時被打亂，因此維生素、礦物質和食物纖維要在早上就提前確保，不能寄望於後面的餐點。橄欖油的加入，則是為了提升胡蘿蔔中脂溶性抗氧化成分（β-胡蘿蔔素、番茄紅素等）的吸收效率。

至於池谷敏郎的午餐，則不是完全不吃碳水化合物，而是把米飯、麵包、麵食的份量減少到平時的一半，同時用蔬菜、菇類、豆類填補份量感。例如做炒麵時，麵的份量減半，但蔬菜和肉增加到三倍，整體份量不減、飽足感不降，但血糖反應平緩得多。

在吃午餐順序上，池谷敏郎的作法是先吃大豆製品。大豆蛋白質、食物纖維和礦物質同時進入腸道，能夠有效減緩後續碳水化合物的吸收速度。

不過，池谷敏郎表示，晚上並不刻意迴避任何食物，包括外食和聚餐。不是靠意志力壓制每一餐，而是把地基在早上就打好。飲食的關鍵是吃多少不是問題，問題是什麼時間、用什麼順序吃進去。

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