失明後眼睛仍能感光 科學家一針重新喚醒視覺訊號

澳洲研究團隊利用光敏感藥物進行人體試驗，嘗試在感光細胞嚴重受損後，重新啟動眼睛與大腦之間的視覺訊號傳遞。示意圖。（圖取自Unsplash）

〔編譯陳成良／綜合報導〕即使視網膜主要感光細胞已嚴重受損，眼睛裡可能仍保留部分能把光線訊號傳往大腦的「通路」。澳洲皇家阿得雷德醫院（Royal Adelaide Hospital）研究團隊最新人體試驗顯示，在將一種光敏感藥物注射進眼球後，部分重度視力受損患者的大腦，再次對光線出現反應。

科學新聞網站《Earth.com》報導，這項研究已發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。研究針對「視網膜色素病變」患者進行人體試驗。這類遺傳性疾病會讓負責感光的細胞逐漸失去功能，患者通常先失去夜視能力，之後視野愈來愈狹窄，最後可能嚴重失明。

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研究使用名為KIO-301的實驗性藥物，以眼內注射方式直接打入眼球中央。它的設計並不是修復已壞死的感光細胞，而是嘗試刺激視網膜深處仍存活的細胞，重新對光線產生反應，再把訊號送往大腦。

研究團隊在部分受試者身上觀察到，大腦在接受光線刺激後，再次出現與視覺相關的反應。其中一些變化在注射後前2至3天最明顯。不過，研究人員強調，這仍不代表患者已恢復日常視力。

這次試驗主要目標是確認安全性。研究期間未出現嚴重副作用，也未發現藥物造成視網膜結構損傷。部分患者曾出現短暫眼壓上升與不適，但與一般眼內注射常見反應相近。

不過，研究規模仍相當小，而且所有受試者都知道自己接受了藥物注射，無法完全排除心理因素影響。部分患者雖然在光線感知與行走測試中出現變化，但效果並不一致，且會隨時間減弱。

研究團隊接下來將進行更大規模的第二期試驗，進一步確認重複注射後，是否能穩定改善患者辨識物體、移動與日常生活能力。

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