公費流感疫苗採購逾705萬劑 台灣首納「免疫加強型疫苗」護高齡族群

疾管署今年首度納入「免疫加強型流感疫苗」採購，將優先提供長照及安養機構65歲以上長者接種，盼提升高齡族群保護力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕疾管署今公布115年度公費三價流感疫苗採購結果，今年總採購量達705萬150劑，較114年最終採購量增加約3.5萬劑，其中最大亮點為首度納入「免疫加強型流感疫苗」，優先提供長照及安養機構65歲以上長者接種，盼提升高齡族群保護力。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年1月經傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，依世界衛生組織（WHO）建議採購三價流感疫苗，同時考量高齡者免疫反應較弱，首度採購免疫加強型流感疫苗，成為今年公費流感疫苗政策新措施。

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今年總計採購705萬150劑，包括標準型流感疫苗684萬9360劑，以及免疫加強型流感疫苗20萬790劑。疾管署指出，除因高齡人口持續增加，也考量疫情變化及民眾接種意願提升，因此整體採購量較去年增加。

疾管署已於5月7日完成採購作業，並於今天公告評選結果。今年仍採「最有利標、複數決標」方式辦理，標準型與免疫加強型疫苗分別由5家及2家廠商得標。

其中，標準型流感疫苗確定採購量為664萬9360劑，包括644萬8960劑接種計畫所需疫苗，以及中央、地方委託代購20萬400劑。決標廠商依序為國光生技315萬8450劑，占47.5%；葛蘭素史克174萬5460劑，占26.3%；賽諾菲75萬540劑，占11.3%；台灣東洋60萬6900劑，占9.1%；高端疫苗38萬8010劑，占5.8%。另預留20萬劑額外下訂量，由5家廠商各供應4萬劑。

免疫加強型流感疫苗方面，確定採購量17萬790劑，由台灣東洋供應10萬2470劑，占60%；賽諾菲供應6萬8320劑，占40%；另保留3萬劑額外下訂量，由兩家廠商各供應1.5萬劑。

疾管署指出，今年取得標準型與免疫加強型流感疫苗許可證的廠商分別為5家及2家，為確保履約品質及供貨穩定性，因此持續採最有利標方式辦理，評選項目包括疫苗效益價格、供貨時效、國內供應穩定性、額外供貨配合度及企業社會責任等。

依合約規定，標準型流感疫苗將於9月下旬至10月中旬分3批交貨，免疫加強型流感疫苗則於9月下旬一次交貨。疾管署表示，去年因民眾接種踴躍，最終公費流感疫苗採購與增購總量達701萬4910劑，今年也提前規劃，希望穩定供應秋冬流感季接種需求。

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