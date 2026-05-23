健康網》電子煙傷害男人甚鉅！醫提5點影響：會變短

電子煙等新興菸品對健康的影響不容小覷。鳳示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年電子煙等新興菸品，對健康的影響不容小覷。鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」表示，他曾提醒一位因勃起硬度不足來求診的患者「回去菸要少抽一點，最好是戒菸！」他卻回應「我現在都改抽電子煙，比較健康啦！」事實當然不是如此。

蘇信豪表示，​很多人以為，只要避開傳統紙菸的「焦油」，就不會傷身。但大家忽略了，不管是電子煙、加熱菸還是傳統菸，裡面藏著的「尼古丁」才是扼殺男性雄風的真正兇手！

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雖然電子煙少了燃燒產生的焦油與一氧化碳，但為了製造特有的香氣與滑順口感，往往添加了甲醛、重金屬等化學物質。更可怕的是，因為「抽起來很順」，你在不知不覺中吸入的尼古丁量，可能比傳統紙菸還要多！​尼古丁是如何一步步傷害生殖器？蘇信豪提出以下幾點：

●勃起障礙： 尼古丁是強效的「血管殺手」。它會讓全身血管瞬間收縮，破壞血管內皮細胞。當陰莖的充血量減少，硬度自然大打折扣，甚至會變成永久性的勃起困難。

●陰莖變短： 這不是危言聳聽！長期缺血會導致陰莖海綿體纖維化，血管失去彈性。久而久之，正常伸展受限，長度真的可能會縮水 1-2 公分！

●性慾下降： 尼古丁會干擾睪固酮（男性荷爾蒙）的合成，不僅讓你對性刺激的敏感度降低，連「想要」的念頭都會跟著減少。

●精子品質差： 菸草毒素會讓精蟲數量減少、活動力下降、甚至增加畸形率，直接影響受孕機率。

●心血管亮紅燈： 勃起功能往往是心血管健康的「風向球」。長期抽菸增加心血管疾病風險，如果你已經覺得表現不如以往，千萬別忽視這個身體發出的求救信號！

​蘇信豪了解戒菸很困難，建議可以先從這幾招開始：

有氧與負重運動： 跑步、深蹲，促進全身血液循環，刺激睪固酮分泌。

抗氧化飲食： 多吃深綠色蔬菜、藍莓，以及含精胺酸的食物（如堅果、瘦肉），幫助血管舒張。

避開危險時間點： 盡量減少抽菸量，特別是「睡前或性行為前 1-2 小時」絕對不要抽，減少尼古丁對血管的刺激。

尋求專業醫療協助。

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