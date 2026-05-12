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中國水產疑爆「CMNV病毒」恐害失明 疾管署：台灣風險極低

2026/05/12 15:10

疾管署副署長曾淑慧指出，整體評估國內CMNV傳播風險「非常非常低」，但已召開專家會議並建立送驗機制，以利及早監測。（記者羅碧攝）

疾管署副署長曾淑慧指出，整體評估國內CMNV傳播風險「非常非常低」，但已召開專家會議並建立送驗機制，以利及早監測。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕中國近期有研究提出，存在於水生動物中的「隱蔽性死亡野田病毒（CMNV）」疑似具跨物種傳播能力，甚至可能與人類眼部疾病有關，引發外界憂心。疾病管制署今（12）日表示，目前全球僅中國有疑似人類感染病例，世界衛生組織（WHO）、美國CDC及歐洲ECDC均未監測到相關疫情，整體評估國內傳播風險「非常非常低」，但已召開專家會議並建立送驗機制，以利及早監測。

疾管署副署長曾淑慧表示，CMNV原本存在於自然界水生動物中，已被世界動物衛生組織列為新興傳染病，過去曾在中國及泰國蝦場出現感染案例。近期《Nature Microbiology》刊登研究指出，CMNV疑似可能感染人類，並與「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎（POH-VAU）」有關。

曾淑慧指出，該病毒之所以引發民眾關注，主要是網路流傳訊息稱CMNV可能導致葡萄膜炎等眼部疾病，引發恐慌。但目前相關研究主要僅來自中國，其他國際公衛機構均未接獲相關病例，也未將其列為迫切公共衛生威脅。

她表示，雖然目前證據仍有限，但為降低民眾對新興傳染病的疑慮，疾管署已於5月4日邀集眼科醫學會、感染症醫學會及感染管制學會等專家開會，建立檢驗技術及採檢通報條件，並發布「致醫界通函」，提醒臨床醫師提高警覺。

曾淑慧說，目前疾管署國家實驗室已可進行CMNV檢驗。若民眾出現持續性葡萄膜炎，且排除HSV、VZV、CMV等常見病原，或其他已知病因後，醫師可進一步詢問病患是否曾無防護接觸水產品、處理蝦蟹魚貝等水生動物，或有生食海鮮習慣；符合條件者，可採集血液或前房水檢體送驗。

根據研究推論，人類感染CMNV的高風險行為，可能包括無防護處理生鮮水產品，以及食用生鮮海產；例如處理蝦類、水生動物時若手部有傷口，可能增加感染風險。不過曾淑慧也強調，目前仍「沒有足夠證據」確認CMNV會造成人類感染，相關內容仍屬研究階段。

至於葡萄膜炎症狀，曾淑慧指出，台灣一年約有2000例，患者可能出現眼睛發紅、眼壓升高等症狀，若嚴重且未妥善治療，最嚴重恐導致失明。

此外，農業部防檢署近5年針對白蝦送驗案例及國內動物防疫資訊網監測，均未檢出CMNV。疾管署提醒，民眾處理生鮮水產品時應配戴手套，若手部有傷口應避免直接接觸食材，海鮮也應充分加熱後再食用；免疫功能低下者及慢性病患等高風險族群，則應避免生食海鮮，以降低感染風險。

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