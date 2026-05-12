北部50多歲男脾臟長膿瘍 竟染本土類鼻疽險釀重症

疾管署今（12）日發佈新增一例類鼻疽本土確定病例。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕疾病管制署今（12）日公布新增1例本土類鼻疽確定病例，為北部一名50多歲男性，本身有糖尿病病史，3月起陸續出現腰部及腹部疼痛，原以為只是一般不適，未料後續病情惡化，甚至出現發燒、全身無力及呼吸困難等症狀，就醫後檢查發現脾臟膿瘍，經檢驗確認感染類鼻疽；今年截至目前已累計19例本土病例，創近4年同期新高，其中已有1人死亡。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，該名個案近期無國外旅遊史，3月上旬開始出現腰部及腹部疼痛，曾至診所就醫，但服藥後症狀未改善；3月中旬進一步出現發燒及全身無力，症狀持續加劇，後因呼吸困難前往醫院急診。經檢查發現有脾臟膿瘍情形，隨即收治住院治療，至4月下旬病況好轉出院返家休養，住院約1個月。

請繼續往下閱讀...

疾管署防疫醫師林詠青表示，醫院於4月24日自個案檢體培養出疑似類鼻疽菌株，因此依法通報，並將菌株送驗，經疾管署實驗室於4月30日確認為類鼻疽桿菌陽性。

林詠青說明，類鼻疽為第三類法定傳染病，病原菌存在於受污染土壤、水池及積水環境中，可經皮膚傷口接觸受污染土壤或污水感染，也可能因吸入受污染塵土、食入受污染水源而染病。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症患者及免疫功能低下者，感染後較容易發展為重症。

依據疾管署統計資料，今年國內已累計19例類鼻疽本土病例，其中1例死亡，高於2022年至2025年同期的1至13例。病例以65歲以上最多，共10例，其次為50至64歲7例。

疾管署提醒，民眾清理家戶內外環境時，應配戴口罩、防水手套及穿著長筒雨鞋，脫下裝備後也要徹底清洗雙手；飲用水須煮沸後再飲用，食材及水果則應以自來水清洗。若出現不明原因發燒、胸痛、咳嗽、腹痛或全身無力等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師是否有接觸污水、污泥、動物或相關職業暴露史，以利及早診斷與治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法