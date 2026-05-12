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林口長庚設護理心語牆 院長：盼護理師「被看見、被理解、被感謝」

2026/05/12 14:08

林口長庚醫院舉辦溫馨五月母親節暨護理師節市集活動，打造幸福職場。（林口長庚醫院提供）

林口長庚醫院舉辦溫馨五月母親節暨護理師節市集活動，打造幸福職場。（林口長庚醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕5月12日是國際護師節，林口長庚紀念醫院護理部舉辦「護理心語牆」及「溫馨活動市集」，透過手寫祝福與充滿溫度的活動，向護理人員表達最深的感謝與敬意。院長陳建宗表示，護理師是醫療體系中不可或缺的重要支柱，長庚將持續推動友善職場與人本關懷文化，打造更溫暖、更支持護理人員的工作環境。

陳建宗表示，護理師長期處於高壓與快速變動的醫療環境，不僅需要高度專業，更需要極大的愛心與耐心。護理師不僅是醫療照護執行者，其專業細心照護、每一句安慰鼓勵，更是病人情緒支持與醫療團隊穩定運作重要的一環。林口長庚醫院持續強化專業發展與臨床支持，也重視護理師的心理感受與職場幸福感，盼心語牆能讓護理師們感受到「被看見、被理解、被感謝」。

護理部主任余文彬也說，護理人員在醫療最前線，總是以專業、耐心與溫柔，陪伴病人走過脆弱與艱難時刻，「一句簡單的謝謝，對忙碌的護理師而言，往往是最有力量的支持。」此次活動不只是節慶儀式，更希望打造一個讓感謝被說出口、讓情感能交流的平台，凝聚團隊向心力，營造彼此支持、鼓勵的友善職場文化。

林口長庚醫院除佈置護理心語牆，溫馨活動市集將持續到13日，現場多達30攤特色美食、文創手作、療癒小物及互動遊戲，除了讓醫療人員能稍微喘口氣，也希望讓社會看見護理工作的價值與溫度。

林口長庚醫院院長陳建宗（2排左5）率領院內主管響應心語牆活動。（林口長庚醫院提供）

林口長庚醫院院長陳建宗（2排左5）率領院內主管響應心語牆活動。（林口長庚醫院提供）

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