研究：正向情緒療法重塑大腦 助憂鬱症患者重拾快樂

研究發現，正向情緒療法有助憂鬱症患者重拾快樂。圖為憂鬱示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕多數人認為憂鬱症是以悲傷為特徵的疾病，但對數百萬患者來說其最具障礙性的症狀是感受正向情緒的能力減弱，甚至完全喪失。美國和新加坡聯合進行的1項整合性研究發現，正向情緒療法（PAT）有助憂鬱症患者重拾快樂。此研究發表在《美國醫學會雜誌網路開放版》（JAMA Network Open）上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，快感缺乏症影響近九成的重度憂鬱症患者。它與病程較長、症狀較嚴重，使康復更困難。這種症狀也出現在焦慮症、創傷後壓力症候群（PTSD）及精神分裂症患者身上，但大多數標準治療並未直接針對它。

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數十年來憂鬱症治療主要著重於減少負向情緒，而對正向情緒的喪失則多被忽略。但許多患者認為，重新獲得正向感受的重要性甚至勝過減少負面症狀。

對此美國加州大學洛杉磯分校和新加坡管理大學的實驗團隊，整合了關於PAT超過10年的臨床實驗，發現針對正向情緒下手可能是1種更有效的治療策略。PAT是1種包含15次療程的心理治療，旨在幫助患者恢復喜悅、目標感、動力及對獎賞的敏感度。

PAT設計目的是直接從大腦獎賞系統下手，幫助人們期待正向經驗、從中感受快樂，並從獎勵事件中學習。該療法旨在透過各種練習鍛鍊大腦「正向系統」，讓憂鬱症患者重新連結獎勵活動、將注意力轉向正向經驗，並強化感恩及慈愛等情緒。

1項被納入整合性研究的隨機對照實驗涉及98名患有嚴重快感缺乏症、憂鬱症及焦慮症的成人，實驗透過數種指標來確認臨床狀態改善上的效果。研究使用9個指標追蹤大腦獎賞敏感度在3個方面的變化，分別是對獎賞的期待與動機、獲得獎賞後的反應、獎賞學習。實驗也包括5項威脅加工指標，這些指標基於患者自我報告、行為任務和生理評估。

該實驗結果顯示，PAT比專注於負面情緒的傳統療法更能改善患者的整體臨床狀況，這種優勢在1個月的追蹤中仍然存在。研究團隊確認，獎賞和威脅處理方式的改變是這些改善的關鍵。

與直接針對負面情緒的傳統治療不同，PAT完全透過正向情緒運作，這使研究結果格外引人注目。研究證明即使PAT沒有直接針對負面情緒，仍能讓患者正向與負向情緒指標都發生改善。

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