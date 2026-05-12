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健康 > 杏林動態

健康網》獲傑出護理人員獎 台北長庚楊惠晶：以護理師身分為傲

2026/05/12 13:24

台北長庚醫院護理部副主任楊惠晶（前排左二）與台北長庚護理團隊成員齊手負重前行。（長庚醫院提供）

台北長庚醫院護理部副主任楊惠晶（前排左二）與台北長庚護理團隊成員齊手負重前行。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕今（12）日是國際護理師節，台北長庚醫院護理部副主任楊惠晶，投入護理服務35年，榮獲「台灣傑出護理人員獎—專業貢獻獎」肯定，讓她驚喜萬分。她說，因為對護理的熱忱，讓她在崗位上堅持至今，並以身為「護理師」為傲。她誠摯感謝醫院提供的舞台、主管的信任及同仁的鼎力相助，方能成就今日的她。

楊惠晶表示，猶記得初入職場時，母親曾叮嚀「在外工作要認真，回家才是大小姐。」這句話在她心中埋下認真負責的種子，也讓她深知家人的支持是最堅實的依靠。婚後，因為工作忙碌與在職進修，先生為了成就她的專業，毅然放棄海外發展機會，悉心打理孩子的學業與生活。「他更是我的心靈導師，每當我陷入低潮，總以耐心引導我撥雲見日。何其有幸，能有家人一路護持。」

回首護理之路，楊惠晶說，當年也曾稚氣地對身邊人宣告：「做滿兩年，我就離職！」沒想到轉眼35載，她不僅留了下來，還承擔起護理主管與老師的重任，這份生命軌跡全然出乎意料。

她憶起臨床歲月，大夜下班後搭乘交通車回台北，一路打盹、額頭頻頻撞擊車窗，直到頭皮紅腫發痛，才笑稱那是努力過後的「勝利印記」。也曾懷著身孕，挺著大肚子在病房裡抓小偷，憑著一股正義感讓警衛都捏把冷汗。而最讓她難忘的莫過於醫院評鑑時，即便面對委員提問壓力如山，回頭看見同仁們信任地環繞在側，那份凝聚力成了最強大的後盾。

台北長庚醫院護理部副主任楊惠晶（左ㄧ）與父母、先生及兩個兒子全家人幸福合影。（長庚醫院提供）

台北長庚醫院護理部副主任楊惠晶（左ㄧ）與父母、先生及兩個兒子全家人幸福合影。（長庚醫院提供）

楊惠晶表示，這些在護理工作中淬煉出的成就與價值，早已化作不竭的動力，支撐著她在這條路上持續前行。她深信，「護理從來不是一場單槍匹馬的個人英雄主義，病人的照護是一幅拼圖，唯有團隊合作，才能成就照護的完整與圓滿，也因此對於我的護理夥伴，我充滿感激。」

2024年，台北長庚為加強醫院結構安全，進行為期二年淨空修繕。為了滿足病人就醫需求及維持醫療量能，急診與婦兒科的進行跨院合作、門診分別進駐百貨大樓及社區大樓。此重大政策不僅為體系第一，更為全國首創，面對將近400名的護理團隊更是極大考驗。

她認為，護理師是第一線照護主力，必須安定人心，做好雙向溝通與人力調度，因此為了讓人員放心且願意配合，舉辦了多場說明會，進行意願調查與溝通協調，最終一刻達成護理人力分配任務。面對百貨大樓非典型醫療空間，也須重新定位設備、規劃作業動線，並運用醒目的標示與事前細心的衛教指引，降低病人對未來就醫的焦慮。此外，在跨院合作部分，因機構間作業環境與操作規範的差異，須不斷溝通磨合、會議討論與作業演練，方能降低護理人員操作壓力，嚴守醫療品質並確保病人安全。

她說，即便護理作業範疇分散，但溝通不間斷，無論是藉由視訊會議討論或是定期巡訪，他們皆能即時宣導重要政策及了解第一線的聲音，適時提供協助與關懷，而這些都需要龐大的護理團隊共同努力，方能圓滿；而這些難能可貴的「第一次」，都是護理生涯中珍貴的成長養分。

楊惠晶從護理師、督導、一路走到今天的副主任，曾經榮獲96年北市優良護理人員獎、112年長庚科大傑出校友，並帶領團隊榮獲106年母嬰親善認證機構－特優獎、106年與112年台灣醫療品質協會－銀品獎、112年與113年國家醫療品質獎－NHQA實證醫學類。她說，未來將以「榮耀護理、提攜後輩」為職志，致力營造友善職場，用心培育並留任人才，以達護理傳承的使命，並共同守護大眾健康，拯救生命。

台北長庚醫院護理部楊惠晶副主任，護理職場35年，榮獲2026年台灣傑出護理人員獎—專業貢獻獎肯定。（長庚醫院提供）

台北長庚醫院護理部楊惠晶副主任，護理職場35年，榮獲2026年台灣傑出護理人員獎—專業貢獻獎肯定。（長庚醫院提供）

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