健康網》一到下午嘴饞、精神差！營養師揭真兇：午餐吃錯吃是關鍵

營養師羅晞蕾指出，下午就想吃甜食、喝飲料、精神差，許多人常以為是嘴饞或意志力差，但其實很多時候是因為午餐吃錯，血糖正在往下掉；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明吃過午餐，卻經常到了下午就想吃甜食、喝飲料，精神也不濟。營養師羅晞蕾指出，碰到這種情況，許多人會以為是嘴饞或是意志力差，其實午餐過後，血糖原本就會慢慢下降。但若午餐吃太多精緻澱粉、蛋白質與膳食纖維卻不足，血糖波動就會更明顯，進而容易出現飢餓、疲勞感。她建議，選擇午餐內容時，掌握不要只吃飯麵等4原則，吃對有助延長飽足感、穩糖，下午也比較不會亂吃。

羅晞蕾於臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光」發文指出，你是不是也常常有這種感覺：下午3、4點開始想吃甜的、喝飲料；注意力下降，情緒也有點浮躁。很多人以為這是因為嘴饞、意志力差，但其實很多時候是因為血糖正在往下掉。

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羅晞蕾說明，午餐後約3-4小時，血糖本來就會慢慢下降。尤其若午餐攝取精緻澱粉偏多、蛋白質與纖維不足，血糖波動會更明顯，也更容易出現飢餓感與疲倦感。近年研究也發現，高升糖的飲食，與後續飢餓感增加、進食量上升有關。另外，蛋白質與纖維攝取較足夠的餐點，通常也能幫助延長飽足感、穩定血糖。

穩糖午餐這樣吃

因此，羅晞蕾強調，很多人下午容易亂吃，問題不一定是下午茶，而是午餐沒吃對，導致血糖在坐雲霄飛車。提醒若想讓下午血糖穩一點，應掌握以下4原則：

●午餐不要只有飯或麵。

●蛋白質至少1掌心。

●加入蔬菜與纖維。

●減少含糖飲料搭配。

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