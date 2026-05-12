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停喝鋁罐飲料與這類洗髮精 實測7天尿液塑化劑驟降6成

2026/05/12 13:05

研究指出，減少罐裝飲料與塑膠包裝食品後，受試者尿液中的部分塑膠相關化學物在7天內出現下降。圖為民眾飲用鋁罐飲料情境照。（美聯社資料照）

研究指出，減少罐裝飲料與塑膠包裝食品後，受試者尿液中的部分塑膠相關化學物在7天內出現下降。圖為民眾飲用鋁罐飲料情境照。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕少喝罐裝飲料、少用具備香味的洗髮精，人體內的塑膠相關化學物可能在短短7天內出現變化。澳洲西澳大學發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究觀察到，受試者在調整3項生活行為僅7天後，尿液中的部分塑膠相關化學物濃度出現下降，最高降幅約60%。

《華盛頓郵報》報導，這項針對60名受試者的隨機對照試驗顯示，罐頭與罐裝飲料是體內雙酚A（BPA）的可能來源。數據指出，受試者每天每多喝一罐罐裝飲料（如汽水或氣泡水），尿液中的BPA濃度平均增加14.3%。

研究團隊分析，鋁罐內襯塗層通常含有BPA或其化學替代品。研究作者建議，可考慮以玻璃容器取代部分罐裝飲品，作為降低暴露量的方式之一。

研究指出，飲食中化學物質濃度的變化，與避開超加工食品及塑膠包裝存在關聯。研究人員指出，塑膠包裝在加熱或酸性環境下，更容易釋出相關化學物。在實驗期間，受試者採購新鮮、無塑膠包裝的原型食材後，尿液中的鄰苯二甲酸酯等部分化學物濃度出現下降。

香味護理產品與塑化劑暴露

除了飲食，個人護理用品的使用也與化學物暴露有關。受試者在實驗期間改用不含香料（Fragrance-free）的洗髮精、牙膏與乳液，7天後尿液中的塑化劑代謝物（MnBP）濃度下降約35%。

德州大學奧斯汀分校教授高爾（Andrea Gore）指出，合成香料通常需要鄰苯二甲酸酯作為定香劑。研究作者建議，優先選擇不含香料的產品，是降低暴露量的起點之一。

新墨西哥大學毒理學家坎彭（Matthew Campen）表示，若把塑膠暴露問題完全交由個人自行避免，恐怕不是長久之計。他認為，更大的改變仍需仰賴政策與產業端調整。

研究團隊提醒，此試驗樣本數僅60人，且觀察時間僅有一週。目前醫學界仍需更長期的研究，以釐清暴露量下降是否與心臟或代謝疾病風險的變化存在實質關聯。目前相關研究仍處於觀察階段。

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