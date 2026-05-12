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健康 > 杏林動態

慎防詐騙！AI深偽 冒用彰基總院長⁨陳穆寬影音銷售 員工也上當

2026/05/12 12:55

彰基總院長陳穆寬聲明所有代言都是AI深偽詐騙影片，民眾勿受騙。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬聲明所有代言都是AI深偽詐騙影片，民眾勿受騙。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕盛名之累！最近在社群媒體（Facebook等平台）流傳1段影片，利用AI深偽技術惡意冒用彰化基督教醫院總院長陳穆寬形象、聲音與姓名，並植入虛假醫療建議或推薦不明產品，傳出已有民眾受騙上當，彰基總院長陳穆寬今天（12日）強調所有代言都是AI深偽詐騙影片，民眾勿受騙，以免破財傷身。

彰基發言人張尚文指出，總院長陳穆寬⁩就任以來禁止院內上千位醫師代言任何商業廣告，因此凡是出現彰基醫師推薦特定藥品、營養品，或引導民眾加入個人LINE群組領取資訊者，皆為不肖廠商盜取影像後，以AI技術後製竄改而成之不實廣告。

他說，總院長⁨陳穆寬⁩是國際知名的口腔癌專家，因爲其在口腔癌治療及研究領域的傑出表現，榮獲史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜；卻因此受到盛名之累，不法之徒不斷宣稱他代言戒檳榔、防止打鼾、治療呼吸中止症、治療耳鳴等產品，還因此導致很多民眾受騙、銷路大好。

此次不肖人士利用AI深偽技術偽造的影片唯妙唯肖，甚至引用陳穆寬⁩強調的「謙卑服事」、「讓富人看得起、窮人看得起」等用語，甚至連員工都受騙，還引發大量網友受騙轉傳並且購買。

針對此類侵權行為，彰基強調已交由法務部門持續蒐證。盜用彰基名稱、醫師肖像及運用AI技術捏造不實廣告，已涉嫌觸犯《刑法》詐欺罪、加重誹謗罪及違反《醫療法》等相關規定。彰基將追究法律責任，捍衛民眾的健康。

AI深偽詐騙影片冒用彰基總院長陳穆寬名義推薦不明產品。（彰基提供）

AI深偽詐騙影片冒用彰基總院長陳穆寬名義推薦不明產品。（彰基提供）

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