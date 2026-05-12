嘉基跨三科12小時高難度手術 助女子切除腫瘤重獲新生

神經外科醫師陳昱豪說明背部腫瘤壓迫情形。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕41歲俞姓女子飽受背部腫瘤壓迫所帶來的腰痠與疼痛之苦，長期慢性疼痛影響身體機能，導致生活品質大幅下降，經嘉義基督教醫院醫療團隊完成長達12小時、橫跨神經外科、胸腔外科與骨科三大專科的高難度手術，順利移除壓迫神經的腫瘤，擺脫長期疼痛、重新自在生活。

嘉基今（12）天舉辦記者會，邀請俞女分享重獲新生的醫療歷程，她說，發現背部腫瘤已有20年，原本沒有影響生活，因後來腫瘤壓迫到腰部，造成嚴重疼痛，吃止痛藥也無效，因此決定動手術，術後已無腰部酸痛症狀，逐步復原，非常感謝醫療團隊從麻醉到手術、後續照護復原都展現高度專業，平安完成治療。

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嘉義基督教醫院醫療團隊跨3科進行12小時手術。（嘉基提供）

主導手術計畫的神經外科醫師陳昱豪說，俞女背部長期有多顆明顯腫瘤，其中一處延伸至脊椎區域，對神經產生壓迫，造成持續性疼痛與不適。經詳細檢查與影像評估後，整合跨科團隊擬定完整手術計畫，與骨科醫師蔡廷謙、胸腔外科醫師甘錦康一同施行「胸腔鏡輔助後縱隔腔腫瘤切除」、「胸椎減壓腫瘤切除」以及「脊椎鋼釘內固定手術」，全面解除病灶並維持脊椎穩定。

陳昱豪表示，12小時手術猶如精密的馬拉松，醫療團隊在長時間高專注狀態下進行細膩操作，完整切除腫瘤，同時兼顧神經保護與脊椎結構的穩定，透過胸腔外科進行胸腔鏡技術降低手術侵襲性，再結合神經外科與骨科的專業分工，最終順利完成這場高難度手術。

俞女背部腫瘤嚴重壓迫腰部。（擷取自醫療簡報）

陳昱豪說，俞女罹患第一型神經纖維瘤，是因第17對染色體基因異常所引起的先天性遺傳疾病，發生率約為3000分之1；通常在兒童或青春期顯現症狀，雖然多數腫瘤屬於良性，但約有2成患者可能出現較嚴重的併發症，如脊椎側彎、視神經病變或叢狀神經纖維瘤等。當腫瘤壓迫神經或侵犯骨骼組織時，會引發劇烈疼痛、肢體無力，甚至影響外觀與行動能力。

術後俞女由醫療團隊照護，經過22天住院觀察與復健，傷口癒合，雖然在鋼釘固定處偶爾仍有輕微異物感或刺痛，長年困擾的腰痠問題已明顯改善。

陳昱豪說，神經纖維瘤患者若原本穩定的腫瘤出現持續劇烈的疼痛、腫瘤快速長大，質地變硬、出現新的麻痺、刺痛感、肢體無力或失去平衡等，可能為惡性轉變警訊，病人應高度警覺；陳昱豪建議患者，每年定期接受影像檢查，維持規律作息，避免熬夜及菸酒，降低腫瘤生長與血管病變風險，透過醫療與自我照護雙軌並行，才能有效延緩疾病進展。

嘉基副院長楊正三表示，此醫療案例展現跨科整合醫療的專業實力，印證團隊合作在高難度手術中的關鍵價值，未來將持續精進醫療技術，為更多患者提供安全、精準且有溫度的醫療照護。

切除下的腫瘤。（擷取自醫療簡報）

三位醫師跨科完成高難度手術。（擷取自醫療簡報）

俞女（左3）感謝嘉基醫療團隊完成手術，讓她擺脫疼痛之苦。（記者林宜樟攝）

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