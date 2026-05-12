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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》午覺不是睡越久越好！ 醫警：別超過這時間 中風風險增24％

2026/05/12 12:36

胸腔暨重症科醫師黃軒指出，最新研究發現，頻繁午睡的人，不僅高血壓風險上升12%，中風風險也增加24%；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症科醫師黃軒指出，最新研究發現，頻繁午睡的人，不僅高血壓風險上升12%，中風風險也增加24%；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕以為睡午覺好養生，當心睡錯方式反而傷血管，導致中風風險暴增。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，最新醫學研究發現，頻繁午睡的人，高血壓風險上升12%，中風風險也增加24%。問題不在於午睡，而是夜間睡眠品質差或潛在疾病，導致白天頻繁犯睏，進而引發心血管受損、記憶力退步。建議最理想的午睡時間應控制在30分鐘以內、每週維持1至2次，才是有利健康的休息方式。

黃軒於臉書粉專發文分享，門診遇過1位60多歲的退休老師拿著血壓記錄詢問，不之為何每天下午的數值特別高。仔細詢問她：「午飯後有沒有習慣睡覺？」她笑著說：「當然啊，睡1、2個小時，整個人才舒服。」其實就是這個睡得「舒服」的午覺，藏著血壓波動的秘密。

過多午睡傷身3影響

黃軒指出，根據1份針對台灣老年人的訪談研究指出，全球老年人午睡盛行率大約介於25%至60%之間，且多數人覺得這是健康行為。但最新醫學研究給出令人意外的答案：頻繁午睡的人，高血壓風險上升12%、中風風險上升24%。研究團隊也在《Hypertension》國際期刊發表的研究發現，問題不在「午睡」本身，而在於「你為什麼那麼想睡」？原因可能包括：

血壓的影響：白天頻繁犯睏，很多是因夜間睡眠品質差。長期睡不好，身體的兒茶酚胺濃度會持續偏高，推動血壓上升；加上頻繁午睡，破壞血壓本來應有的晝夜節律，心血管系統就在這種「時差感」裡默默受損。

記憶的影響：比利時列日大學在《GeroScience》發表的研究，追蹤一批有午睡習慣的老年人，1年後發現，繼續大量午睡的人，「自由回想」能力明顯退步。也就是說，越來越需要別人提醒，才能想起剛才發生的事。

死亡率影響：研究指出，午睡≥ 90分鐘，未來死亡風險上升23%。這是因為大腦就像一台需要固定時間充電的電腦，中午一直插著電，晚上反而充不飽。簡單來說，如果午睡時間過多、夜間又一直睡超過8小時，這並非太好命，而是因為死亡風險上升。

正確午睡2大原則

黃軒說，根據多項研究的交叉結論，目前最有利健康的午睡方式是：1.每次不超過30分鐘，超過30分鐘，血糖、BMI、代謝症候群風險都會上升；2.每週維持1至2次，研究顯示，此頻率能讓心血管事件風險降低近48%。他並提醒，若白天一直很睏，建議檢查夜間睡眠品質，而非靠午睡補眠；因夜間睡覺≤6小時，中風風險也會上升65%。

黃軒強調，30分鐘以內的午睡無害，但若因晚上睡不好而導致犯睏過度午睡，其實是身體發出的警訊，夜間睡眠品質差，才是真正的健康風險。

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