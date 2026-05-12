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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

新生兒篩檢納入SMA 7月起全額給付

2026/05/12 12:19

衛福部長石崇良（右二）說，今年7月起新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助調整為750元全額給付，並同步納入SMA篩檢。（記者林志怡攝）

衛福部長石崇良（右二）說，今年7月起新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助調整為750元全額給付，並同步納入SMA篩檢。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕罕病患者往往面臨確診路徑漫長，治療資源獲取不易的挑戰，衛福部長石崇良指出，台灣目前透過立法保障罕病照護、新生兒篩檢、健保用藥給付等方式，提供完整的罕見疾病照顧，今（2026）年7月也規劃將新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助從200元的部分補助，提升為750元全額給付，並同步納入SMA篩檢。

衛福部國健署持續提供「新生兒先天性代謝異常疾病檢查」，只要新生兒出生48小時採取微量腳跟血就可完成21項篩檢，以利早期發現、早期治療目前政府提供一般新生兒每案補助200元整，如為低收入戶、優生保健措施醫療資源不足地區之醫療機構（助產所）出生者，每案補助550元整。

石崇良今（12）日出席「亞太罕見疾病創新治療中心」啟動儀式，致詞時指出，台灣已立法要求政府提供罕見疾病整合照顧，健保署則透過健保制度，提供罕見疾病用藥給付，另21項新生兒先天性代謝異常疾病檢查中，有18項為罕見疾病。

此外，石崇良指出，衛福部規劃自今年7月起，將新生兒先天性代謝異常疾病檢查補助，從過去的200元部分補助，提高為750元全額給付，並同步新增脊髓肌肉萎縮症（SMA）篩檢，預計投入預算近億元。

石崇良說，因台灣提供完整的罕見疾病照顧體系，近年來有許多藥廠都願意選擇台灣作為臨床試驗地點，先前有一款台大醫院發起的罕病新藥，目前也已經取得美國、歐盟與台灣的藥證，顯示台灣不只是提供罕病照顧、接受國際新藥資源，也積極投入治療研發。

因此，石崇良表示，接下來台灣將組成行動團前往世界衛生大會（WHA），會中希望將罕病照顧經驗分享給其他國家，展現我國醫療能力，也形成良性循環，促使藥廠與研發單位選擇台灣作為臨床試驗地點，目前我國也積極成立台灣臨床試驗中心聯盟，目前32家醫院已經在聯盟內。

另「亞太罕病創新治療中心」將由台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）擔任整合中樞，統籌台灣「一國多中心」的醫院資源，建立涵蓋衛教宣導、精準檢測、創新治療評估至長期追蹤的標準化流程，透過系統性的臨床回饋，將數據用於深化台灣本土研發能量，嘉惠台灣在地病友。

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