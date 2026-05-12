便秘不是小毛病！全台400萬人受影響 新機轉治療上市

46歲丁姓護理師（左）曾經糞便乾硬如石，更引發痔瘡和出血，直到參與新藥臨床試驗，才回復到每天自發性排便的日子。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕便秘不只是「幾天沒上廁所」的小問題，醫師提醒，長期便秘除可能造成腹脹、腹痛，也與失智、心血管疾病及慢性腎病風險增加有關。根據台灣腸道醫學會統計，國內約有400萬人受慢性便秘困擾，近期國內也有新機轉治療上市，提供患者新的治療選擇。

台大醫學院院長吳明賢今（12）出席便秘新藥發表會時表示，現代人每天接收大量資訊，很多訊息可以「已讀不回」，但「身體打來的訊息一定要回」，而排便狀況其實就是重要健康警訊之一。自己平常常用一句台語「呷得落、睏得去、笑得出」判斷一個人健不健康，代表吃得下、睡得著、心情愉快，但身為腸胃科醫師，他認為還有一件事同樣重要，就是「放得出」，也就是排便是否順暢。

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吳明賢指出，排便其實是大腦與腸道高度協調的結果，腸胃道與大腦透過神經、內分泌及免疫系統緊密連結，也就是所謂「腸腦軸」。當生活壓力大、情緒焦慮、作息不規律或飲食失衡時，可能導致腸道菌相與神經傳導失調，進一步影響腸胃蠕動。他也提醒，便秘不只是腸胃問題，臨床上糖尿病、巴金森氏症等疾病，也都可能影響腸道蠕動功能。

吳明賢表示，醫學上診斷慢性便秘並非只看幾天沒排便，而是依據「羅馬準則」評估。若症狀持續超過6個月，且近3個月內有超過1/4時間出現排便極度費力、糞便乾硬如羊大便、殘便感、肛門阻塞感、需手助排便，或每週排便少於3次，只要符合其中2項，即屬慢性便秘。65歲以上長者盛行率更高達4成，女性與久坐少動上班族也都是高風險族群。

他也引述研究指出，慢性便秘患者失智風險最高增加1.93倍；排便時若長期過度用力，也可能增加血壓與心臟負擔，使全因死亡率增加12%、冠心病增加11%、缺血性中風增加19%；腸道環境失衡也與慢性腎臟病風險增加有關。

台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師曾屏輝表示，臨床上許多患者長期依賴刺激性瀉藥，但往往面臨藥效愈來愈差、腹部絞痛、電解質失衡，甚至藥物依賴等問題。他強調，健康的腸道黏膜是抵禦細菌毒素的重要屏障，若因錯誤使用瀉藥導致黏膜受損，就像皮膚出現傷口，細菌更容易趁虛而入。

曾屏輝表示，臨床上高達57.4%的慢性便秘患者有「便意消失」問題，也就是明明腸道裡有糞便，卻感受不到想上廁所的衝動，最後只能依靠外力或藥物排便。因此，現在便秘治療不再只是單純「通便」，而是希望恢復腸道正常蠕動與自然排便節律。

他指出，近期國內上市的新機轉治療，主要透過調節膽汁酸代謝，增加腸道水分分泌、促進大腸規律蠕動，並提升腸道對排便的敏感度，希望改善患者「有糞便卻沒便意」的困境。相關多中心臨床研究已在國內10家醫學中心與1家區域醫院進行，收納340名受試者，結果顯示，超過4成患者排便習慣獲改善。

曾屏輝進一步說明，新機轉治療的關鍵，在於不是透過外力強迫腸道收縮，而是從三個方向改善腸道功能，包括增加腸道水分分泌、驅動大腸規律蠕動，以及誘發自然便意。其中「誘發便意」是傳統瀉藥較難做到的部分，希望讓排便回到較接近正常生理節律的狀態。

46歲護理師丁小姐分享，自己因長期輪班與高壓工作，過去曾認為3、4天才排便一次是正常現象，直到產後便秘惡化，不僅糞便乾硬如石，還出現痔瘡與出血問題。後續接受新機轉治療後，排便逐漸恢復每天或隔天一次，也不再需要費力「硬擠」。她也呼籲民眾，不要把便秘視為小問題，若長期排便異常，應及早就醫評估。

台大醫學院院長吳明賢（右2）及台大內科部胃腸肝膽科主治醫師曾屏輝（左2）強調便秘是「腸腦軸」失調的警訊。（記者羅碧攝）

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