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2歲半女童出生即心臟缺損 微創心導管封堵術重獲健康
〔記者劉婉君／台南報導〕現年3歲3個月大的陳小妹妹，一出生即因明顯心雜音，被診斷出第二型心室中膈缺損約4.5毫米，屬中等偏大的缺損，並導致左心室擴大。經藥物治療與定期超音波追蹤觀察2年半、體重12公斤時，考量缺損仍未自然閉合，且預防未來可能出現長期併發症，接受微創心導管封堵術，術後長期門診追蹤穩定，目前體重穩定增加，可跑跑跳跳，充滿活力。
奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇表示，「心室中膈缺損（VSD）」是常見的先天性心臟病，簡單來說就是心臟左右2個心室之間的隔牆（中膈）出現破洞，發生機率約3/1000，其中，約有20%至1/3有機會自行閉合，但若因缺損過大或長期未閉合，血液流量異常，則會導致心臟負擔加重，引發心臟衰竭、呼吸喘、食慾不好、體重減輕、反覆肺部感染，長期併發症甚至肺高壓、瓣膜脫垂、主動脈竇破裂等。
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陳俊宇說，傳統治療心室中膈缺損往往需要「開心手術」，現今醫學發達，透過微創心導管封堵術即可安全修補「破洞」，不僅傷口僅如針孔般大小、復原時間快，更降低手術風險。手術有健保給付。
陳俊宇提醒家長，孩童若出現心雜音、暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或心臟病史等，應儘速就醫進行心電圖及心臟超音波檢查，一旦確診心室中膈缺損，應依醫師評估接受治療。
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