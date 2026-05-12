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健康 > 抗老養生 > 運動復健

人類受傷為何只會留疤 美研究發現細胞可能藏有「再生開關」

2026/05/12 11:04

美國研究團隊利用BMP2與FGF2等生長因子，引導原本形成疤痕的細胞重新生成骨骼與結締組織。研究顯示，哺乳類動物體內可能仍保留部分「再生開關」機制。（圖取自Texas A&M University）

美國研究團隊利用BMP2與FGF2等生長因子，引導原本形成疤痕的細胞重新生成骨骼與結締組織。研究顯示，哺乳類動物體內可能仍保留部分「再生開關」機制。（圖取自Texas A&M University）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類受傷後，傷口通常會留下疤痕，而不像壁虎或蠑螈那樣重新長出失去的組織。不過，美國最新研究指出，哺乳類動物體內可能原本就藏有某種「再生能力」，只是平時被人體慣用的癒合機制掩蓋。

根據《Science Alert》報導，美國德州農工大學（Texas A&M University）研究團隊在《自然通訊》（Nature Communications）發表研究指出，人體與多數哺乳類動物受傷後，通常會優先啟動「纖維化」（fibrosis）反應。纖維母細胞（fibroblast）會快速封閉傷口並形成疤痕，以降低感染與失血風險，但也讓缺損的骨骼、關節與韌帶難以重新長回來。

研究主持人Ken Muneoka表示，部分動物受傷後，細胞會形成名為「胚芽體」（blastema）的暫時性結構，進一步長出新的組織。研究團隊這次則嘗試讓哺乳類細胞也走向類似的再生路徑。

團隊設計了一種兩階段治療方式。首先在傷口癒合後使用「纖維母細胞生長因子2」（FGF2），讓原本會形成疤痕的細胞轉向類似胚芽體的狀態；數天後，再加入「骨形成蛋白2」（BMP2），進一步引導細胞生成新的骨骼、關節、韌帶與肌腱等組織。

研究結果顯示，研究團隊成功讓哺乳類動物重新長出部分骨骼與結締組織。雖然新生成的結構仍不完全等同原本組織，但已恢復大部分主要構造。研究人員認為，這代表哺乳類細胞可能本來就具備再生潛力，不一定需要額外移植幹細胞，關鍵在於如何改變細胞的反應模式。

研究團隊強調，目前成果仍屬早期研究階段，尚未達到讓人類「斷肢再生」的程度。不過，這項發現顯示，人體內可能仍保留部分再生機制，未來有機會應用於減少疤痕形成、改善截肢後修復與組織重建等領域。

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