部立醫院首家低碳綠食典範！ 豐原醫院獲環境部「綠食飯桌」認證

衛福部豐原醫院正式取得環境部「綠食飯桌」認證。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 衛生福利部豐原醫院正式取得環境部「綠食飯桌」認證，成為衛福部部立醫院體系首家獲此認證的醫院，展現醫院在低碳飲食、綠色醫療與永續環境推動上的具體成果，為推動永續醫療再創新里程！

豐原醫院院長李永恒表示，這次通過認證，不僅象徵醫院長期深耕健康飲食與環境友善行動獲得肯定，也代表醫院在推動淨零綠生活上邁出重要一步。

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豐原醫院近年積極推動ESG永續政策，從員工餐廳開始落實低碳飲食理念，優先選用在地、當季與天然食材，減少食物里程及碳排放，並增加植物性飲食比例，同時降低加工食品使用，兼顧營養均衡與環境永續，院內更推動每週三為「蔬食日」，鼓勵同仁從日常餐桌開始實踐減碳生活，逐步建立低碳健康飲食文化。

外，豐原醫院並落實減塑與惜食行動，包括全面推廣使用環保餐具、減少一次性用品、強化廚餘減量及食材有效利用，並透過低碳飲食講座、健康宣導及食農教育活動，提升員工與民眾對綠色生活的認識；今年更攜手豐原區農會辦理「從餐桌減碳」低碳食農市集，推廣在地農產與永續飲食觀念，讓低碳生活走入社區與家庭。

李永恒指出，「綠食飯桌」核心精神在於從日常餐桌實踐永續，包括選用在地食材、減少一次性餐具、推動惜食與透明標示食材來源等，希望透過全民參與打造低碳飲食文化，豐原醫院取得認證，除展現醫療機構對環境永續的社會責任，也將持續以健康促進與綠色醫療為目標，帶動更多民眾共同響應低碳綠生活，朝向健康與永續共好的未來邁進。

豐原醫院從員工餐廳開始落實低碳飲食理念，優先選用在地、當季與天然食材，減少食物里程及碳排放。（豐原醫院提供）

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