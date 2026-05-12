自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

部立醫院首家低碳綠食典範！ 豐原醫院獲環境部「綠食飯桌」認證

2026/05/12 09:57

衛福部豐原醫院正式取得環境部「綠食飯桌」認證。（豐原醫院提供）

衛福部豐原醫院正式取得環境部「綠食飯桌」認證。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 衛生福利部豐原醫院正式取得環境部「綠食飯桌」認證，成為衛福部部立醫院體系首家獲此認證的醫院，展現醫院在低碳飲食、綠色醫療與永續環境推動上的具體成果，為推動永續醫療再創新里程！

豐原醫院院長李永恒表示，這次通過認證，不僅象徵醫院長期深耕健康飲食與環境友善行動獲得肯定，也代表醫院在推動淨零綠生活上邁出重要一步。

豐原醫院近年積極推動ESG永續政策，從員工餐廳開始落實低碳飲食理念，優先選用在地、當季與天然食材，減少食物里程及碳排放，並增加植物性飲食比例，同時降低加工食品使用，兼顧營養均衡與環境永續，院內更推動每週三為「蔬食日」，鼓勵同仁從日常餐桌開始實踐減碳生活，逐步建立低碳健康飲食文化。

外，豐原醫院並落實減塑與惜食行動，包括全面推廣使用環保餐具、減少一次性用品、強化廚餘減量及食材有效利用，並透過低碳飲食講座、健康宣導及食農教育活動，提升員工與民眾對綠色生活的認識；今年更攜手豐原區農會辦理「從餐桌減碳」低碳食農市集，推廣在地農產與永續飲食觀念，讓低碳生活走入社區與家庭。

李永恒指出，「綠食飯桌」核心精神在於從日常餐桌實踐永續，包括選用在地食材、減少一次性餐具、推動惜食與透明標示食材來源等，希望透過全民參與打造低碳飲食文化，豐原醫院取得認證，除展現醫療機構對環境永續的社會責任，也將持續以健康促進與綠色醫療為目標，帶動更多民眾共同響應低碳綠生活，朝向健康與永續共好的未來邁進。

豐原醫院從員工餐廳開始落實低碳飲食理念，優先選用在地、當季與天然食材，減少食物里程及碳排放。（豐原醫院提供）

豐原醫院從員工餐廳開始落實低碳飲食理念，優先選用在地、當季與天然食材，減少食物里程及碳排放。（豐原醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中