腎臟科醫師1年甩掉40公斤 示範減重護腎歷程

羅翊中醫師曾因壓力大、作息異常、愛吃宵夜，體重一度飆到109公斤，體檢發現患有高血脂、脂肪肝與糖尿病前期。（新營醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中，擔任總醫師期間因壓力大、作息異常、愛吃宵夜，體重一度飆到109公斤，前年體檢發現患有高血脂、脂肪肝與糖尿病前期。為了健康及讓衛教更有說服力，他花費1年的時間減重，成功甩掉40公斤，也分享自己減重護腎的歷程。

羅翊中表示，據統計，台灣成人慢性腎臟病盛行率逾 12%，相當於每8位成人就有1人罹病，腎臟缺乏痛覺神經，超過9成初期患者罹病不自知，早期防治與追蹤格外重要。肥胖易引發第二型糖尿病、高血壓及代謝症候群，進而導致慢性腎病，也會帶來「高腎絲球過濾率」，代表腎臟長期超載過勞，恐造成腎衰竭，大量的脂肪組織更容易慢性發炎、損傷腎臟。

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他說，減重關鍵在於「熱量赤字」，初期因體重過重，為避免關節受損與運動傷害，他先以「211餐盤」控制飲食，將餐盤分為4等份，包括2份蔬菜、1份蛋白質及1份澱粉，減少總熱量攝取、吃原型食物並嚴禁宵夜。體重從109公斤降至95公斤後，開始加入運動，每周3次以上的訓練，並走路上班增加非運動性熱量消耗，半年內再瘦至85公斤。

不過，快速減重導致基礎代謝率下降、食慾反彈，接下來2個月陷入瓶頸。羅翊中循序漸進使用俗稱瘦瘦針的處方藥物「GLP-1 受體促效劑」，輔助飲食控制，5個月後減至理想體重69公斤，健檢數據也全部恢復正常。

羅翊中提醒，減重除了靠意志力，更要用對方法，專業醫療介入可以事半功倍，若欲使用減重處方藥物，務必經醫師評估指導。

羅翊中醫師花費1年時間，成功減重40公斤，健檢數據也恢復正常。（新營醫院提供）

羅翊中醫師提醒，減重除了靠意志力，更要用對方法，尋求專業的醫療協助，可以事半功倍。（新營醫院提供）

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