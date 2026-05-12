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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》胃酸逆流別只怪胃！ 它卡卡、失靈才是元凶

2026/05/12 11:56

胃食道逆流是現代上班族的常見文明病。若長期依賴藥物卻效果不彰，物理治療師許媁甯指出，不妨觀察自己的呼吸模式，找回橫膈膜的彈性；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

胃食道逆流是現代上班族的常見文明病。若長期依賴藥物卻效果不彰，物理治療師許媁甯指出，不妨觀察自己的呼吸模式，找回橫膈膜的彈性；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃完飯總是脹氣，覺得胃酸隱隱約約要衝上來？物理治療師許媁甯指出，很多人哀嘆自己的胃食道逆流都治不好，可能忽略了，病灶不在胃，而是「橫膈膜」失能了。

胃食道逆流（GERD）是胃內容物，如胃酸逆流至食道，導致胸口灼熱（火燒心）、嘔酸水、慢性咳嗽或喉嚨異物感等症狀）鬆弛或腹壓過大。

許媁甯在臉書專頁「許媁甯物理治療師」發文分享，橫膈膜不僅是呼吸幫浦，在解剖構造上，食道會穿過橫膈膜上的「食道裂孔」進入胃部，此時橫膈膜同步扮演食道的「外括約肌」角色。當橫膈膜律動順暢時，它就像好的守門員，精準協助門禁系統，防止胃酸逆流。

然而，當壓力過大、姿勢不良（如過度挺胸或長期駝背）時，橫膈膜會變得僵硬「卡住」。許媁甯解釋，當橫膈膜這顆「活塞」失去彈性，腹腔內的壓力無法向下調節，這股不平衡的壓力就會轉而向上推擠賁門，造成嘔氣、脹氣與逆流。這也對應了中醫常說的「橫膈不暢，氣機上逆」。

至於物理治療師如何讓「胃部減壓」，她表示，除了徒手鬆開內臟筋膜，找回橫膈膜空間也很重要，可以試試4-8 節律呼吸調節，也就是吸氣 4 秒，吐氣 8 秒。吐氣時，專注讓「肋骨緩慢下滑」，感受胸腹部同時洩氣帶出的放鬆感。這種長吐氣能啟動副交感神經，放鬆過度緊繃的食道裂孔周邊組織。記住，是「鬆」開而非用力擠壓肚子。

再來，練習「全呼吸」。許媁甯表示，吸氣讓胸腹同時輕輕膨脹，想像氣體不只進入前方，更要引導至後背與兩側平時較少活動的方向，給予內部臟器溫柔的空間按摩。這時，會發現不僅呼吸深了，胃部的悶脹感也隨之緩解。

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