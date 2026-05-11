健康網》戴俊郎腦溢血奪命 醫曝5招把血管穩回來

54歲戴俊郎因多發性腦溢血病逝，精準預防醫學會理事長張家銘表示，日常生活中將這5件事都做到位，減少腦出血找上身。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕承億集團創辦人暨董事長、54歲戴俊郎罹患多發性腦溢血驟逝。精準預防醫學會理事長張家銘表示，亞洲人的腦出血比例，比西方更高，這背後可能與高鹽飲食、血壓敏感體質、代謝問題、壓力文化，以及基因背景都有關。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，同樣的生活習慣，放在不同人的身上，造成的傷害程度，其實不一樣。

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他引述《Stroke》期刊一篇大型研究，建議大家做的5件事：

●讓血壓「穩」：

現在醫學越來越發現，血壓波動比單純高血壓更危險，所以固定睡眠時間、減少熬夜、避免情緒劇烈波動、避免暴飲暴食，其實都很重要。

●改善血管發炎：

在平常飲食上，建議少加工食品、少高糖、高油炸食物，多增加深色蔬菜、好的油脂、魚類、原型食物，尤其很多人每天外食、重鹹、重口味，血管其實一直處在高壓環境。

●重新把走路找回來：

研究裡提到，久坐與缺乏活動會增加腦出血風險，因為運動會影響血管彈性、胰島素敏感性、自律神經與發炎反應。每天規律走路，不用一開始就拚命運動，真正重要的是，讓身體重新恢復流動。

●修復睡眠：

很多人不知道，睡眠其實是血管修復時間，長期睡不好的人，壓力荷爾蒙（Cortisol）容易偏高，交感神經會長期興奮，血管內皮也比較容易受傷，所以如果一個人長期失眠、淺眠、半夜醒來很多次，那代表身體長期沒有真正進入修復模式。

●減少酒精：

這篇研究特別提到，大量飲酒與腦出血高度相關，而且有些人的體質，本來血管就比較脆弱，酒精會進一步增加血壓波動與血管發炎。

張家銘指出，預防腦出血，真正重要的，其實是平常怎麼慢慢把身體的分子背景校準回來。很多疾病，常常是身體很努力提醒我們很久之後，最後才發出的巨大訊號。

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