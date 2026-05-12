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健康網》尿道炎不只害頻尿！ 醫警：3禁忌強碰恐釀膀胱炎

2026/05/12 16:13

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，尿路感染的「發炎鐵三角」若同時出現，膀胱炎幾乎無法避免；情境照。（圖取自freepik）

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，尿路感染的「發炎鐵三角」若同時出現，膀胱炎幾乎無法避免；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕工作一忙起來，不少人連喝水時間都沒有，想上廁所也一忍再忍，結果到了晚上，突然出現下腹悶痛、頻頻想跑廁所等狀況。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指提醒，很多人以為尿道發炎都是因為「不乾淨」造成，但其實即使每天洗澡，只要長期犯下憋尿、喝水少、性生活後未注意清潔與排尿等習慣，仍然可能讓尿路感染找上門。

造成尿路發炎3禁忌

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，憋尿、喝水少、性生活，可說是引發尿路感染的「發炎鐵三角」。水喝太少時，尿液容易變得濃縮，減少沖刷尿道的力量；憋尿則會讓細菌有充足的時間在膀胱內大量繁殖。

至於性行為過程中的物理摩擦，則是極易將外陰部或肛門周圍的細菌推擠進入尿道口。這三者只要同時出現，發生膀胱炎幾乎是無可避免的。

預防尿路感染3撇步

對此，江佩璋建議日常生活應做到以下3件事，有助預防尿路發炎風險：

喝夠足量的水：每天至少攝取1500-2000mL 的水分，保持尿液清澈。

定時起身排尿：設定鬧鐘，每隔2-3小時去一趟廁所，不管急不急。

注重親密衛生：事前清洗雙手與私密處，事後務必喝水並排空膀胱。

江佩璋強調，流水不腐，流動的尿液是預防發炎最好的武器。每天喝足水量，才是保養尿路防感染的最好處方。

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