健康網》戴俊郎驟逝 腦出血別只怪高血壓還有腎病也添危險

54歲戴俊郎驚傳多發性腦溢血辭世。精準預防醫學會理事長張家銘說，除了高血壓性腦出血外，慢性腎臟病與腦出血風險高度相關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕承億集團創辦人暨董事長、54歲戴俊郎驚傳多發性腦溢血辭世。精準預防醫學會理事長張家銘說：「很多重大疾病，真正可怕的地方，是它在出事之前，身體常常非常安靜」。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，他表示，多發性腦溢血，其實不是突然發生的，真正危險的，是長期累積的「血管分子背景」。他認為，很多人倒下之前，其實身體已經提醒很久了。

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張家銘引述《Stroke》期刊一篇大型研究，從現代醫學角度來看，很多腦出血，其實都不是突然，而是身體裡的血管，已經默默改變很多年了。他認為，血管不像皮膚，不會直接喊痛。它會安靜地老化、發炎、變硬、變脆。等到有一天情緒波動太大、血壓突然升高、熬夜太久、長期疲勞、感染、生病，甚至只是上廁所太用力，就可能成為最後引爆點。腦出血發生前，身體可能出現的警訊：

●像是突然出現劇烈頭痛、頭暈、走路不穩、視線模糊、講話變得含糊、單側手腳無力、臉部歪斜、反應變慢、突然噁心嘔吐，甚至會有一種「腦袋怪怪的、不太對勁」的感覺。

●有些人則會先出現異常疲倦、情緒煩躁、注意力下降、血壓突然大幅波動。

●如果腦部出血位置影響到神經功能，還可能出現意識混亂、昏睡、抽搐，甚至失去意識。

張家銘表示，《Stroke》期刊重新定義了腦出血，以前大家常說「高血壓性腦出血」，但現在研究發現，高血壓只是其中一部分。包括慢性發炎、血糖波動、睡眠失衡、自律神經失調、慢性壓力、腎功能變化、代謝異常、酒精、久坐、缺乏運動、肥胖，以及長期的氧化壓力，這些因素每天都在慢慢影響血管。

研究中還提到慢性腎臟病與腦出血風險高度相關。張家銘指出，很多人以為腎臟只是排毒，但其實腎臟與大腦，都擁有大量微血管系統，

當腎絲球開始受損時，很多時候代表全身的小血管環境，也正在改變，所以有時候健檢報告裡那個「輕微異常」的腎功能數字，其實是血管正在老化的提醒。疾病形成之前，身體其實有3層變化：

●長期危險背景：

像是高血壓、糖尿病、肥胖、慢性發炎、睡眠障礙、抽菸、酒精、心理壓力。

●血管本身已經開始出現病變：

像是腦小血管疾病（Cerebral small vessel disease）、類澱粉血管病變（Cerebral amyloid angiopathy）、動脈硬化、微血管脆化。

●最後誘發事件：

像是情緒暴怒、血壓突然波動、感染、劇烈運動、熬夜、便秘用力、飲酒、甚至某些藥物。

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