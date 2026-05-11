北榮導入億元級「無創腫瘤治療技術」 治肝癌成功率達95.5％

北榮院長陳威明（右）以武俠小說比喻癌症治療布局，形容醫院已集結「三大利器」。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北榮總在林堉璘宏泰公益信託支持下，引進國際最新「無創」腫瘤治療技術Histotripsy（組織碎化超音波），整體設備總價值超過新台幣1億元。醫師指出，組織碎化術是利用高強度聚焦超音波產生氣泡效應，無須開刀即可精準粉碎腫瘤，主打無傷口、無熱傷害，適合高難度肝腫瘤治療，目前將先進行50名病患免費臨床試驗，最快半年後正式應用。

目前亞洲僅少數醫學中心擁有組織碎化術治療設備，繼台大醫院後，北榮也正式加入全球尖端無創腫瘤治療行列，並結合重粒子治療與硼中子捕獲治療（BNCT），打造完整癌症治療「三大利器」。北榮院長陳威明以武俠小說比喻此三大利器，其中重粒子治療如同「神鵰俠侶」中的「玄鐵重劍」，累積治療超過730例，即使每年虧損超過1億元，院方仍堅持投入重症照護；預計明年啟用的硼中子捕獲治療（BNCT）則像「屠龍刀」；而此次引進的Histotripsy，則被他形容為精準無創的「倚天劍」。

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Histotripsy透過超音波氣泡效應粉碎癌細胞，不需開刀、無傷口也無熱傷害。此圖為組織碎化超音波模型。（記者侯家瑜攝）

北榮副院長侯明志指出，Histotripsy最早由美國密西根大學生物醫學工程團隊於2001年至2004年間研發，美國FDA於2023年10月核准上市，台灣TFDA則於2026年5月4日審查通過。北榮目前已完成人才與設備建置，並規劃將設備設置於新手術大樓最大手術室，打造全新無創治療場域。

侯明志表示，Histotripsy最大的特色是「非熱能消融」。不同於傳統電燒、微波消融等熱治療方式，Histotripsy是利用高強度聚焦超音波，在20微秒內以高頻率產生氣泡效應，將腫瘤細胞「泡泡化」後物理性粉碎，不需穿刺、沒有傷口，也不會造成熱傷害。

北榮醫學研究部主任、台灣肝癌醫學會理事長黃怡翔表示，傳統熱消融治療容易受到「熱沉效應」影響，尤其腫瘤若靠近重要血管、膽管，治療風險較高；但 Histotripsy透過超音波氣泡效應，如同「微型炸彈」般精準破壞腫瘤，卻能保留周邊重要結構，因此特別適合處理位置困難的腫瘤。

他指出，目前技術主要聚焦肝癌治療，但其他實體腫瘤也正積極開發中。不過像肺癌因肺部充滿空氣，超音波穿透較困難，目前仍有技術限制；但若透過超音波檢查能清楚定位，理論上未來都有機會應用。

根據美國與歐洲多中心HOPE4LIVER臨床試驗最新數據顯示，該研究共納入44名患者、14個醫學中心參與，針對原發性及轉移性肝腫瘤，技術成功率高達95.5%；重大併發症發生率約6.8%，安全性與現行主流局部消融技術相當，但在靠近大血管與膽管時，安全優勢更明顯。常見副作用則以局部輕微疼痛與皮膚紅腫為主。

目前北榮將先展開臨床試驗，預計先收案50名肝癌患者，試驗期間全數免費。侯明志表示，若臨床試驗順利，最快約半年後可正式提供病患使用，未來將成為手術、電燒、重粒子之外，另一項重要的非侵入性治療選項。

此次設備由林堉璘宏泰公益信託全額捐贈。林堉璘基金會顧問林鴻南表示，林堉璘生前長期投入醫療公益，與北榮合作已超過10年，從重粒子到人才培育皆持續支持，這次能再為台灣癌症醫療盡一份心力，感到相當榮幸。

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