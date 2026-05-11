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健康 > 杏林動態

國際護師節》SARS戰場到COVID防線！ 長庚首位感管護理長守護醫院40年

2026/05/11 17:12

邱月璧（前排左一）是長庚醫院第一位感管護理長，教授呂學重（前排左二）、副院長邱政洵（前排左三）及林口長庚感染管制團隊合影。（長庚醫院提供）

邱月璧（前排左一）是長庚醫院第一位感管護理長，教授呂學重（前排左二）、副院長邱政洵（前排左三）及林口長庚感染管制團隊合影。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕林口長庚醫院護理感染管制的「掌門人」邱月璧日前接受桃園市政府表揚優良暨資深護理人員，她表示，「這個獎項是給我堅守護理、專注感染管制崗位40年最大的肯定。」

邱月璧自1983年護校畢業，恰好遇上王永慶創辦人創建明志工專護理科二專，當時從護理初出茅廬的她毅然報考就讀，成為第一屆護理科畢業生。她很感恩，當年以公費培育及工讀的方式，完成護理扎實的訓練，畢業後，即加入林口長庚護理團隊，並在心臟胸腔科服務。

她同時是長庚醫院第一位感染管制護理長。邱月璧指出，「感控」是一個全新的領域。​2003年SARS疫情席捲台灣，林口長庚第一時間啟動防疫會議。在當時，大家對病毒完全未知與恐懼下，全院動員跨部門建立防疫相關規章制度，包括醫院入口處的偵測分流、照護個案的PPE及落實手部衛生及環境消毒，確保每位員工及每位病人、訪客的安全第一。

在那段時間，也傳出不少醫護人員因照顧病人而遭受感染，她說，自己被通知要去支援，反而是同事很擔心她會不會一去不復返。「因為面對未知抗疫之路上，感染夥伴更是築起最堅實的感管安全防護網」。

邱月璧也談到，經過這場抗疫之路，深刻意識到感染管制在醫療體系中的關鍵地位。SARS過後，她即開始著手制定全體系的感管制度，包括規劃大規模感染事件的應變架構和執行制度，並且推動落實執行每年個人防護裝備（PPE）的穿脫訓練。

長庚醫療體系有感於感管人才培育與留任的重要性，邱月璧在2019年與感管團隊首創全國「感染管制師專業與行政雙軌培育制度」。這套制度的建立，也使團隊在COVID-19疫情爆發後，在醫院的防疫實務中發揮了關鍵作用，感管師們可以獨當一面地跨部門溝通協調，將病毒透過落實感管措施，有效地攔截。

此外，研發出來「行動長庚APP」進行員工體溫與TOCC監測，即時掌握異常狀況，疫調達成率與使用率均創下100%的佳績，讓感管工作從被動的監測轉化為主動的防護。

今年護師節，她獲得桃園市政府表揚為優良暨資深護理人員。邱月璧回首在護理生涯40年，從一位心臟胸腔科的臨床護理師，跨足至當時尚屬陌生的感染管制領域，成為長庚首位感染管制護理長，這不僅是職業生涯的轉折，更是她實踐「視病猶親」使命感的另一種起點。

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